На саммите ЕС обсудят Ближний Восток и поддержку Украины

18:24 25 октября Киев, Украина

Созывая очередной саммит Европейского союза , президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что положение на Ближнем Востоке требует "немедленного внимания", но подчеркнул, что это "не должно отвлекать от дальнейшей поддержки Украины".





Отмечается, что руководители двадцати семи стран ЕС и главные должностные лица организации соберутся в Брюсселе 26-27 октября на саммит, в проекте повестки дня его среди главных международных тем была упомянута отдельно только



Но теперь в Брюсселе говорят, что события требуют отдельных разговоров и решений по событиям на Ближнем Востоке. Об этом сообщает "Голос Америки".Отмечается, что руководители двадцати семи стран ЕС и главные должностные лица организации соберутся в Брюсселе 26-27 октября на саммит, в проекте повестки дня его среди главных международных тем была упомянута отдельно только Украина Но теперь в Брюсселе говорят, что события требуют отдельных разговоров и решений по событиям на Ближнем Востоке.

"Положение на Ближнем Востоке — это трагедия… Я ожидаю, что на встрече мы снова строжайше осудим жестокие и огульные террористические нападения на Израиль и признаем право Израиля защищаться в соответствии с международными и гуманитарными законами", — написал Мишель в приглашении на собрание.

Президент Евросовета отдельно остановился на проблемах доступа гуманитарной помощи в Сектор Газа, а также на оживлении усилий по недопущению расширения регионального конфликта и возобновлению мирного процесса на основе принципа "двух государств".



Он также пишет, что европейцам необходимо обсудить последствия ближневосточного конфликта внутри ЕС "включая влияние на слаженность в наших обществах, на нашу безопасность и на миграционные передвижения".

"По Украине мы будем продолжать нашу непоколебимую поддержку так долго, как это будет нужно. Среди различных аспектов нашей поддержки я бы хотел, чтобы мы выяснили конкретные способы ускорения военной помощи, продвижения наших планов по использованию замороженных активов россии и усилению наших дипломатических усилий для обеспечения широчайшей международной поддержки всеобъемлющего, справедливого и прочного мира", — отметил Мишель.

Многомиллионный пакет военной помощи ЕС Украине до сих пор остается заблокированным из-за позиции Венгрии.