На саммите ЕС обсудят Ближний Восток и поддержку Украины

Созывая очередной саммит Европейского союза , президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что положение на Ближнем Востоке требует "немедленного внимания", но подчеркнул, что это "не должно отвлекать от дальнейшей поддержки Украины".
Об этом сообщает "Голос Америки".
Отмечается, что руководители двадцати семи стран ЕС и главные должностные лица организации соберутся в Брюсселе 26-27 октября на саммит, в проекте повестки дня его среди главных международных тем была упомянута отдельно только Украина.
Но теперь в Брюсселе говорят, что события требуют отдельных разговоров и решений по событиям на Ближнем Востоке.
Отмечается, что руководители двадцати семи стран ЕС и главные должностные лица организации соберутся в Брюсселе 26-27 октября на саммит, в проекте повестки дня его среди главных международных тем была упомянута отдельно только Украина.
Но теперь в Брюсселе говорят, что события требуют отдельных разговоров и решений по событиям на Ближнем Востоке.
Президент Евросовета отдельно остановился на проблемах доступа гуманитарной помощи в Сектор Газа, а также на оживлении усилий по недопущению расширения регионального конфликта и возобновлению мирного процесса на основе принципа "двух государств".
Он также пишет, что европейцам необходимо обсудить последствия ближневосточного конфликта внутри ЕС "включая влияние на слаженность в наших обществах, на нашу безопасность и на миграционные передвижения".
Он также пишет, что европейцам необходимо обсудить последствия ближневосточного конфликта внутри ЕС "включая влияние на слаженность в наших обществах, на нашу безопасность и на миграционные передвижения".
Многомиллионный пакет военной помощи ЕС Украине до сих пор остается заблокированным из-за позиции Венгрии.
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