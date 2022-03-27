На сайте ВР появились текст законопроекта и изображение Большого герба Украины

Вчера Владимир Зеленский передал на утверждение ВРУ законопроект о Большом Государственном гербе Украины, текст президентского закона и изображение герба появились на сайте Рады.
Главным элементом Большого герба является Знак Княжеского Государства Владимира Великого (малый Государственный герб Украины) на щите, а над щитом - изображение великокняжеского венца (короны) Ярослава Мудрого и пурпурно-золотой шатер в виде растительного орнамента.
Щит с малым гербом держат лев (герб Галицко-Волынского княжества) и воин-козак с ружьем (герб Войска Запорожского).
Щит с малым гербом держат лев (герб Галицко-Волынского княжества) и воин-козак с ружьем (герб Войска Запорожского).
Под щитом - лента из двух горизонтальных полос синего и желтого цветов, под лентой - два золотых колоски пшеницы, переплетенные гроздью калины.
Согласно законопроекту, Большой герб обязательно воспроизводится на:
- официальных символах президента;
- большой государственной печати;
- печатях президента, Верховной Рады, Кабинета министров, Конституционного суда, Верховного Суда;
- фасаде здания резиденции президента в Киеве;
- фасадах зданий ВР, Кабмина, КСУ и Верховного Суда;
- зале заседаний ВР;
- денежных знаках Украины по решению Национального банка.
Большой герб может использоваться физическими и юридическими лицами, но с соблюдением установленных законом требований.
Большой герб нельзя использовать как собственную символику органам госвласти, территориальным общинам, символику районов и областей или как элемент такой символики.
Также запрещается воспроизводить изображение Большого герба:
Большой герб нельзя использовать как собственную символику органам госвласти, территориальным общинам, символику районов и областей или как элемент такой символики.
Также запрещается воспроизводить изображение Большого герба:
- в символике политических партий, общественных объединений, профессиональных союзов и их объединений, юридических и физических лиц;
- в рекламе, кроме социальной рекламы по защите суверенитета и территориальной целостности Украины;
- в перевернутом виде или иным способом, выражающим надругательство и пренебрежение к нему;
- с размещением на нем надписей или изображений независимо от способов их нанесения и содержания.
Отметим, с неотложной инициативой утвердить Большой герб Украины Владимир Зеленский выступил накануне, в ходе торжественного заседания парламента по случаю Дня Конституции.
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