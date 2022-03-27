На сайте ВР появились текст законопроекта и изображение Большого герба Украины

16:53 29 июня Киев, Украина

Вчера Владимир Зеленский передал на утверждение ВРУ законопроект о Большом Государственном гербе Украины, текст президентского закона и изображение герба появились на сайте Рады.
 
Главным элементом Большого герба является Знак Княжеского Государства Владимира Великого (малый Государственный герб Украины) на щите, а над щитом - изображение великокняжеского венца (короны) Ярослава Мудрого и пурпурно-золотой шатер в виде растительного орнамента.

Щит с малым гербом держат лев (герб Галицко-Волынского княжества) и воин-козак с ружьем (герб Войска Запорожского).

Под щитом - лента из двух горизонтальных полос синего и желтого цветов, под лентой - два золотых колоски пшеницы, переплетенные гроздью калины.
Большой герб Украины
Согласно законопроекту, Большой герб обязательно воспроизводится на:
  • официальных символах президента;
  • большой государственной печати;
  • печатях президента, Верховной Рады, Кабинета министров, Конституционного суда, Верховного Суда;
  • фасаде здания резиденции президента в Киеве;
  • фасадах зданий ВР, Кабмина, КСУ и Верховного Суда;
  • зале заседаний ВР;
  • денежных знаках Украины по решению Национального банка.
Большой герб может использоваться физическими и юридическими лицами, но с соблюдением установленных законом требований.

Большой герб нельзя использовать как собственную символику органам госвласти, территориальным общинам, символику районов и областей или как элемент такой символики.

Также запрещается воспроизводить изображение Большого герба:
  • в символике политических партий, общественных объединений, профессиональных союзов и их объединений, юридических и физических лиц;
  • в рекламе, кроме социальной рекламы по защите суверенитета и территориальной целостности Украины;
  • в перевернутом виде или иным способом, выражающим надругательство и пренебрежение к нему;
  • с размещением на нем надписей или изображений независимо от способов их нанесения и содержания.
"За публичное надругательство над Большим гербом Украины, а также нарушение установленных этим законом требований относительно использования Большого герба Украины лица несут ответственность, установленную законом", - говорится в документе.
Отметим, с неотложной инициативой утвердить Большой герб Украины Владимир Зеленский выступил накануне, в ходе торжественного заседания парламента по случаю Дня Конституции.