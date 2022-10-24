На российском ТВ в прямом эфире обсуждали уничтожение украинцев

07:37 24 октября Киев, Украина

Российский пропагандист Антон Красовский в разговоре с писателем-фантастом Сергеем Лукьяненко сказал, что украинских детей, которые считают, что территория Украины оккупирована россией, нужно топить в реке или сжигать заживо.

Также Красовский заявил в этом же эфире, что Украина «вообще не должна существовать». Лукьяненко на это возразил, что Украина должна существовать, потому что «останется большое количество людей, с которыми не хотелось бы жить в одном государстве». «Ну расстреляем», – ответил на это Красовский.

Лукьяненко, как и Красовский, давно поддерживает путина и войну.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на заявления российского пропагандиста.

Кулеба опубликовал в Twitter ссылку на отрывок эфира RT и призвал запретить канал во всем мире.

«Правительства, которые до сих пор не запретили RT, должны посмотреть этот отрывок. Вот на чьей стороне вы оказываетесь, если позволяете RT работать в ваших странах. Агрессивное подстрекательство к геноциду (мы будем судить за него этого человека), которое не имеет ничего общего со свободой слова. Запретите RT во всем мире!» – написал Кулеба.

Governments which still have not banned RT must watch this excerpt. This is what you side with if you allow RT to operate in your countries. Aggressive genocide incitement (we will put this person on trial for it), which has nothing to do with freedom of speech. Ban RT worldwide! https://t.co/xJC371rqyg — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 23, 2022

В начале марта 2022 года Евросоюз и Канада запретили вещание на своей территории RT и Sputnik. Подразделение RT в США прекратило работу. В то же время продолжается вещание, в частности, на арабском и испанском языке.