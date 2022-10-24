На российском ТВ в прямом эфире обсуждали уничтожение украинцев

07:37 24 октября Киев, Украина

Российский пропагандист Антон Красовский в разговоре с писателем-фантастом Сергеем Лукьяненко сказал, что украинских детей, которые считают, что территория Украины оккупирована россией, нужно топить в реке или сжигать заживо.
 
Также Красовский заявил в этом же эфире, что Украина «вообще не должна существовать». Лукьяненко на это возразил, что Украина должна существовать, потому что «останется большое количество людей, с которыми не хотелось бы жить в одном государстве». «Ну расстреляем», – ответил на это Красовский.
 
Лукьяненко, как и Красовский, давно поддерживает путина и войну.
 
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на заявления российского пропагандиста.
 
Кулеба опубликовал в Twitter ссылку на отрывок эфира RT и призвал запретить канал во всем мире.
«Правительства, которые до сих пор не запретили RT, должны посмотреть этот отрывок. Вот на чьей стороне вы оказываетесь, если позволяете RT работать в ваших странах. Агрессивное подстрекательство к геноциду (мы будем судить за него этого человека), которое не имеет ничего общего со свободой слова. Запретите RT во всем мире!» – написал Кулеба.
В начале марта 2022 года Евросоюз и Канада запретили вещание на своей территории RT и Sputnik. Подразделение RT в США прекратило работу. В то же время продолжается вещание, в частности, на арабском и испанском языке.