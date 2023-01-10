На российском аэродроме Энгельс стало меньше самолетов

На военном аэродроме в российском Энгельс-2 появились защитные барьеры и уменьшилось количество боеспособных самолетов.
Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Planet Labs за 7 января, сообщают Схемы.
Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Planet Labs за 7 января, сообщают Схемы.
В частности, стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160 россия активно действует для запусков ракет по Украине в полномасштабной войне.
Также сообщается, что спутник Planet Labs 7 января зафиксировал, что рядом со взлетной полосой в восточной части аэродрома появились защитные барьеры. По словам военных экспертов, они могут служить защитой от обломков от предполагаемых взрывных устройств.
Как известно, стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160 россия активно использует для запусков ракет по Украине.
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