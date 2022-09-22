На россии хотят мобилизовать 300 тысяч только в октябре

Хакеры международной группировки Anonymous опубликовали личные данные более 300 тысяч граждан российской федерации, которые будут мобилизованы только в октябре.
Об этом сообщает телеграмм-канал "Военком".
21 сентября президент россии владимир путин обратился к гражданам, в котором объявил о начале частичной мобилизации на россии и что соответствующий указ уже подписан. Министр обороны сергей шойгу уточнил, что на "спецоперацию" (ее до сих пор официально не называют войной) призовут около 300 тысяч резервистов.
Пункт 7 указа о частичной мобилизации оказался засекреченным. В документе указа под пунктом 7 указана формулировка "Для служебного пользования". В указе на сайте кремля указанный пункт вообще отсутствовал.
Пресс-секретарь президента россии дмитрий песков также не стал раскрывать содержание седьмого пункта указа о проведении частичной мобилизации на россии, он лишь отметил, что в пункте говорится о количестве лиц, которых планируется мобилизовать.
По информации независимых российских СМИ, ссылающихся на источники в администрации путина, цифра о количестве лиц, которых необходимо мобилизовать исправляли несколько раз, и в конце концов остановились на миллионе.
Хакеры международной группировки Anonymous взломали сайт министерства обороны рф и слили в сеть данные 305 925 человек, которых планируют мобилизовать в первую очередь и уже в октябре этого года.
После объявления частичной мобилизации во всех регионах началась массовая раздача повесток мужской части населения, несмотря на их возраст, количество несовершеннолетних детей и состояние здоровья.
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