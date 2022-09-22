На россии хотят мобилизовать 300 тысяч только в октябре

После объявления частичной мобилизации во всех регионах началась массовая раздача повесток мужской части населения, несмотря на их возраст, количество несовершеннолетних детей и состояние здоровья.

Хакеры международной группировки Anonymous взломали сайт министерства обороны рф и слили в сеть данные 305 925 человек, которых планируют мобилизовать в первую очередь и уже в октябре этого года.