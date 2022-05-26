На реке Северский Донец силами Украины было уничтожено более 400 солдат рф

10:45 26 мая Киев, Украина

ВСУ на переправе через Северский Донец за несколько дней уничтожили более 400 российских солдат.





Такие подробности рассказали журналистам украинские военные. Переправа оккупантов через реку в начале мая стала одним их самых смертоносных сражений для армии рф. Об этом сообщают журналисты The New York Times Такие подробности рассказали журналистам украинские военные. Переправа оккупантов через реку в начале мая стала одним их самых смертоносных сражений для армии рф.

"Короткая прогулка по лесу показала свисающие с деревьев куски разорванной российской военной формы, жуткое напоминание о солдатах, которые здесь насильственно погибли", - говорится в тексте.

Силы рф пытались окружить украинских солдат в близлежащем городе Северодонецк, но вместо этого сами оказались в окружении реки и линии фронта украинцев. Погибло не менее 400 российских солдат, в основном от артиллерийских обстрелов.

"По мере того, как война идет по холмистым равнинам и лесам Восточной Украины, маневрирование войск в значительной степени превратилось в попытки заманить в ловушку. Но, как показало смертельное столкновение на мосту, такая тактика сопряжена с серьезным риском. Не сумев захватить крупные города, такие как столица Украины - Киев или отколоть все побережье Черного моря, российские военные предприняли попытку окружить украинские войска на востоке. Это усилие кажется трудным сейчас, когда Украина заблокировала один из основных маршрутов наступления, возле города Изюм", - написано в статье.



Издание пишет, что ближайшей целью российских сил стало небольшое окружение Северодонецка, самого восточного города Донбасса, все еще находящегося под контролем Украины. Артиллерийские обстрелы российских войск, приближавшихся с трех сторон, опустошили город, отключив воду и электричество, а за прошедшие сутки погибли по меньшей мере шесть человек.