На разминирование Украины США выделят $89 млн

США помогут Украине в обезвреживании смертоносных мин и неразорвавшихся боеприпасов, на эти цели американское правительство выделило 89 миллионов долларов.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на представителя Госдепартамента.
Средства отправят неправительственным организациям и организациям для поддержки создания 100 групп по разминированию для усиления существующих усилий Украины, по словам чиновника, который говорил на условиях анонимности перед объявлением ведомства.
По оценкам правительства Украины, неразминированными остаются 160 000 квадратных километров территории страны. Более 5 млн мирных жителей живут в опасных зонах или рядом с ним.
Обезвреживание неразорвавшихся боеприпасов будет проводиться в районах, находящихся под контролем украинского правительства, сообщил представитель американских властей. Отказавшись обвинять только россию в установке мин, он сослался на оценку Human Rights Watch, сделанную ранее во время войны, что украинские силы не размещали мины в районах, где оставались гражданские лица.
Представитель Госдепартамента привел несколько сообщений о том, что российские силы явно минировали транспортные средства и объекты для убийства гражданских. Среди них — предполагаемое размещение гранаты в пианино 10-летней девочки в Буче в пригороде Киева. Ее родители связались с властями, когда инструмент не играл должным образом.
По данным министерства обороны, пакет военной помощи США, анонсированный в понедельник, включает противопехотные боеприпасы Claymore. Представитель Госдепартамента заявил, что эти системы сконфигурированы таким образом, что для подрыва требуется действие солдата, и поэтому их не следует классифицировать как противопехотные наземные мины.
По оценкам правительства Украины, неразминированными остаются 160 000 квадратных километров территории страны. Более 5 млн мирных жителей живут в опасных зонах или рядом с ним.
Обезвреживание неразорвавшихся боеприпасов будет проводиться в районах, находящихся под контролем украинского правительства, сообщил представитель американских властей. Отказавшись обвинять только россию в установке мин, он сослался на оценку Human Rights Watch, сделанную ранее во время войны, что украинские силы не размещали мины в районах, где оставались гражданские лица.
Представитель Госдепартамента привел несколько сообщений о том, что российские силы явно минировали транспортные средства и объекты для убийства гражданских. Среди них — предполагаемое размещение гранаты в пианино 10-летней девочки в Буче в пригороде Киева. Ее родители связались с властями, когда инструмент не играл должным образом.
По данным министерства обороны, пакет военной помощи США, анонсированный в понедельник, включает противопехотные боеприпасы Claymore. Представитель Госдепартамента заявил, что эти системы сконфигурированы таким образом, что для подрыва требуется действие солдата, и поэтому их не следует классифицировать как противопехотные наземные мины.
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