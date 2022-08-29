На разминирование Украины США выделят $89 млн

09:27 10 августа Киев, Украина

США помогут Украине в обезвреживании смертоносных мин и неразорвавшихся боеприпасов, на эти цели американское правительство выделило 89 миллионов долларов.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на представителя Госдепартамента.