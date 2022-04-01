На президента хотят подать в суд из-за результатов инициированного им опроса

Результаты опроса президента могут повлиять на формирование мнения украинцев по приоритетным вопросам, а также могут стать угрозой национальной безопасности страны, такого мнения придерживается истец, подавший иск к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Об этом сообщает пресс-служба Окружного админсуда Киева.
Истец хочет, чтобы суд признал противоправными и отменил результаты опроса, который инициировал глава государства. По мнению истца, его результаты "могут исказить мнение украинцев по важным вопросам, среди которых и национальная безопасность Украины".
Сейчас суд решает, открыть ли производство по административному делу.
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