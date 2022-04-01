На президента хотят подать в суд из-за результатов инициированного им опроса

20:49 06 ноября Киев, Украина

Результаты опроса президента могут повлиять на формирование мнения украинцев по приоритетным вопросам, а также могут стать угрозой национальной безопасности страны, такого мнения придерживается истец, подавший иск к президенту Украины Владимиру Зеленскому.