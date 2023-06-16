На повестке дня встречи "Рамштайн" предоставление Украине боеприпасов и укрепление ПВО

На плановой встрече контактной группы по обороне Украины, известной как "Рамштайн", союзнические страны собираются обсудить предоставление дополнительных боеприпасов, укрепление системы противовоздушной обороны (ПВО) и обучение летчиков украинских вооруженных сил. Спикер Пентагона, Пэр Райдер, поделился этой информацией.
По его словам, на предстоящей встрече в формате "Рамштайн", аналогично предыдущим, первоначально Украина представит обзор текущей безопасности и наиболее срочные потребности.
По его словам, на предстоящей встрече в формате "Рамштайн", аналогично предыдущим, первоначально Украина представит обзор текущей безопасности и наиболее срочные потребности.
Пентагон также сообщил, что в ходе разговора министров обороны Ллойда Остина и Алексея Резникова было подчеркнуто, что встреча в формате "Рамштайн" намечена на 25 мая и основное внимание будет уделено поддержанию маневренности украинской бронетехники и укреплению ПВО.
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