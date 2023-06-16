На повестке дня встречи "Рамштайн" предоставление Украине боеприпасов и укрепление ПВО

09:23 24 мая Киев, Украина





По его словам, на предстоящей встрече в формате "Рамштайн", аналогично предыдущим, первоначально Украина представит обзор текущей безопасности и наиболее срочные потребности. На плановой встрече контактной группы по обороне Украины, известной как "Рамштайн" , союзнические страны собираются обсудить предоставление дополнительных боеприпасов, укрепление системы противовоздушной обороны (ПВО) и обучение летчиков украинских вооруженных сил. Спикер Пентагона, Пэр Райдер, поделился этой информацией.По его словам, на предстоящей встрече в формате "Рамштайн", аналогично предыдущим, первоначально Украина представит обзор текущей безопасности и наиболее срочные потребности.

"Я ожидаю, что ПВО будет оставаться одной из основных тем обсуждения, а также рассматриваться вопрос обеспечения боеприпасами, чтобы гарантировать их эффективность на поле боя. Кроме того, планируется обсудить обучение пилотов на F-16", - отметил Райдер.

Пентагон также сообщил, что в ходе разговора министров обороны Ллойда Остина и Алексея Резникова было подчеркнуто, что встреча в формате "Рамштайн" намечена на 25 мая и основное внимание будет уделено поддержанию маневренности украинской бронетехники и укреплению ПВО.