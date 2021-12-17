На пост главы ЦРУ через санкции против России

Назначение главы ЦРУ в новой команде Байдена прошло в особых условиях. Главным условием для проведения на этот пост кандидатуры Уильяма Бернса стало усиление санкционного давления против строительства российского газопровода Северный поток-2.

Голосованию за кандидатуру нового главы ЦРУ в Сенате препятствовал влиятельный сенатор-республиканец из Техаса Тед Круз.

Круз добивался от администрации Байдена расширения санкций против газопровода Северный поток - 2. Сенатор заявил, в частности, что сообщение о судах и компаниях, "строящих трубопровод Путина", и введение против них санкций является законной обязанностью администрации Байдена.

По данным Круза и ряда других сенаторов, выступающих против Северного потока - 2, в строительстве трубопровода продолжают участвовать около 15 судов.

В итоге, Госдепартамент США опубликовал специальное заявление главы внешнеполитического ведомства Энтони Блинкена, потребовав от компаний, участвующих в строительстве российского газопровода немедленно прекратить работу.