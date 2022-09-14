На польско-украинской границе резко уменьшились очереди - посол

На польско-украинской границе очереди грузовых автомобилей на пункте пропуска Дорогуск-Ягодин, через который проходит грузовой автотранспорт, существенно уменьшились.
Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Зварыч в Facebook в среду, 14 сентября.
Он отметил, что сегодня утром посетил этот участок границы и оценил ситуацию.
Он отметил, что сегодня утром посетил этот участок границы и оценил ситуацию.
По его данным, за минувшие сутки из Украины в Польшу в пункте пропуска Дорогуск-Ягодин польскими службами были оформлены более 600 грузовиков.
Зварыч считает, что решение о том, чтобы пустые грузовики направить на соседний пункт пропуска Устилуг-Зосин, "себя оправдывает".
Посол также сообщил, что в ближайшее время заработает еще один пункт пропуска на границе с Польшей – Нижанковичи-Мальховице.
Он заверил, что все соответствующие органы власти Украины и Польши взаимодействуют между собой, чтобы дальше совершенствовать ситуацию на границе.
Зварыч считает, что решение о том, чтобы пустые грузовики направить на соседний пункт пропуска Устилуг-Зосин, "себя оправдывает".
Посол также сообщил, что в ближайшее время заработает еще один пункт пропуска на границе с Польшей – Нижанковичи-Мальховице.
Он заверил, что все соответствующие органы власти Украины и Польши взаимодействуют между собой, чтобы дальше совершенствовать ситуацию на границе.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии