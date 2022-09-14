На польско-украинской границе резко уменьшились очереди - посол

16:49 14 сентября Киев, Украина

На польско-украинской границе очереди грузовых автомобилей на пункте пропуска Дорогуск-Ягодин, через который проходит грузовой автотранспорт, существенно уменьшились.

Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Зварыч в Facebook в среду, 14 сентября.



Он отметил, что сегодня утром посетил этот участок границы и оценил ситуацию.

"По сравнению с предыдущим визитом на этот пункт пропуска, 10 сентября, ощутимой является положительная тенденция по постепенному уменьшению очередей с обеих сторон границы. Если 10 сентября в очереди с украинской стороны были около 2800 грузовиков, а с польской – 900, то сегодня – с украинской стороны – 1900, а с польской – 190", – рассказал дипломат.

По его данным, за минувшие сутки из Украины в Польшу в пункте пропуска Дорогуск-Ягодин польскими службами были оформлены более 600 грузовиков.



Зварыч считает, что решение о том, чтобы пустые грузовики направить на соседний пункт пропуска Устилуг-Зосин, "себя оправдывает".



Посол также сообщил, что в ближайшее время заработает еще один пункт пропуска на границе с Польшей – Нижанковичи-Мальховице.



Он заверил, что все соответствующие органы власти Украины и Польши взаимодействуют между собой, чтобы дальше совершенствовать ситуацию на границе.