На освобожденных территориях Украины восстановили мобильную связь

18:40 03 июня Киев, Украина

Мобильная связь полностью восстановлена на территориях Киевщины, Черниговщины и Сумщины после деоккупации от россиян.

 
Об этом сообщил Минцифры.

За 2 месяца операторам Киевстар, Vodafone и lifecell удалось построить 893 базовых станции в 297 населенных пунктах.

Отмечается, что этот процесс обычно длится до года.

Операторам удалось восстановить мобильную связь:
  • до 100% - доступность сети в Сумской области,

  • до 95% - в Киевской области,

  • до 93% - на Черниговщине.
Постепенно возобновляют связь в Харьковской области. В настоящее время доступность сети там составляет около 80%.