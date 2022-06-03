На освобожденных территориях Украины восстановили мобильную связь

18:40 03 июня Киев, Украина

Мобильная связь полностью восстановлена на территориях Киевщины, Черниговщины и Сумщины после деоккупации от россиян.

Об этом сообщил Минцифры.



За 2 месяца операторам Киевстар, Vodafone и lifecell удалось построить 893 базовых станции в 297 населенных пунктах.



Отмечается, что этот процесс обычно длится до года.



Операторам удалось восстановить мобильную связь:

до 100% - доступность сети в Сумской области,





до 95% - в Киевской области,





до 93% - на Черниговщине.

Постепенно возобновляют связь в Харьковской области. В настоящее время доступность сети там составляет около 80%.