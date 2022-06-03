На освобожденных территориях Украины восстановили мобильную связь

Мобильная связь полностью восстановлена на территориях Киевщины, Черниговщины и Сумщины после деоккупации от россиян.
Об этом сообщил Минцифры.
За 2 месяца операторам Киевстар, Vodafone и lifecell удалось построить 893 базовых станции в 297 населенных пунктах.
Отмечается, что этот процесс обычно длится до года.
Операторам удалось восстановить мобильную связь:
За 2 месяца операторам Киевстар, Vodafone и lifecell удалось построить 893 базовых станции в 297 населенных пунктах.
Отмечается, что этот процесс обычно длится до года.
Операторам удалось восстановить мобильную связь:
- до 100% - доступность сети в Сумской области,
- до 95% - в Киевской области,
- до 93% - на Черниговщине.
Постепенно возобновляют связь в Харьковской области. В настоящее время доступность сети там составляет около 80%.
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