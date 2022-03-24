На оккупированных территориях, россияне пытаются ввести в обращение рубль

На оккупированных территориях, в частности в городах Мелитополь Запорожской области и Геническ Херсонской области, оккупант пытается ввести в обращение собственную "деревянную" валюту.
Для этого вражеские войска пытаются:
🔺 максимально ограничить ввоз гривневой наличности;
🔺 получить перечень лиц, получающих пенсии и социальные выплаты, чтобы произвести эти выплаты в рублях;
🔺 перевести расчеты при розничной торговле в рубле.
Таким образом, "стратеги" России пытаются включить оккупированные территории в собственную денежно-валютную орбиту, что должно усложнить взаимодействие нашего государства с его гражданами, и в далекой перспективе привести к деморализации населения и примирению с оккупацией.
Однако враг не учел следующий аспект: всеобщая цифровизация страны, при которой почти все пенсии и социальные выплаты производятся в безналичной форме.
Для этого вражеские войска пытаются:
🔺 максимально ограничить ввоз гривневой наличности;
🔺 получить перечень лиц, получающих пенсии и социальные выплаты, чтобы произвести эти выплаты в рублях;
🔺 перевести расчеты при розничной торговле в рубле.
Таким образом, "стратеги" России пытаются включить оккупированные территории в собственную денежно-валютную орбиту, что должно усложнить взаимодействие нашего государства с его гражданами, и в далекой перспективе привести к деморализации населения и примирению с оккупацией.
Однако враг не учел следующий аспект: всеобщая цифровизация страны, при которой почти все пенсии и социальные выплаты производятся в безналичной форме.
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