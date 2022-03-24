На оккупированных территориях, россияне пытаются ввести в обращение рубль

17:34 24 марта Киев, Украина

На оккупированных территориях, в частности в городах Мелитополь Запорожской области и Геническ Херсонской области, оккупант пытается ввести в обращение собственную "деревянную" валюту.



Для этого вражеские войска пытаются:



🔺 максимально ограничить ввоз гривневой наличности;

🔺 получить перечень лиц, получающих пенсии и социальные выплаты, чтобы произвести эти выплаты в рублях;

🔺 перевести расчеты при розничной торговле в рубле.



Таким образом, "стратеги" России пытаются включить оккупированные территории в собственную денежно-валютную орбиту, что должно усложнить взаимодействие нашего государства с его гражданами, и в далекой перспективе привести к деморализации населения и примирению с оккупацией.



Однако враг не учел следующий аспект: всеобщая цифровизация страны, при которой почти все пенсии и социальные выплаты производятся в безналичной форме.