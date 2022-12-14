На оккупированной ЗАЭС установят мобильные котельные

12:39 14 декабря Киев, Украина

На захваченной россиянами Запорожской АЭС установят мобильные котельные, чтобы обезопасить критическую систему от холода. Об этом сообщает МАГАТЭ.

"На станции продолжаются работы по испытанию и вводу в эксплуатацию мобильных котельных на дизельном топливе, которые должны предотвратить замерзание критических систем ЗАЭС в зимний период и обеспечить обогрев рабочей среды для ее персонала", - говорится в сообщении.



Отмечается, что котельные мощностью 1-3 МВт установлены на одном из энергоблоков, еще несколько размещены на территории станции.



Кроме того, ЗАЭС имеет 20 стационарных аварийных дизель-генераторов, находящихся в резервном режиме и готовых обеспечивать электроэнергией, если внешнее питание будет недоступно.



Вместе с тем, чтобы повысить способность справляться с такой потерей электроэнергии, в настоящее время в качестве меры предосторожности развертываются мобильные дизельные генераторы.



Сообщается, что два из них уже подключены к одному блоку. Еще несколько генераторов после испытаний планируется подсоединить к другим реакторам.