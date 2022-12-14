На оккупированной ЗАЭС установят мобильные котельные

На захваченной россиянами Запорожской АЭС установят мобильные котельные, чтобы обезопасить критическую систему от холода. Об этом сообщает МАГАТЭ.
Отмечается, что котельные мощностью 1-3 МВт установлены на одном из энергоблоков, еще несколько размещены на территории станции.
Кроме того, ЗАЭС имеет 20 стационарных аварийных дизель-генераторов, находящихся в резервном режиме и готовых обеспечивать электроэнергией, если внешнее питание будет недоступно.
Вместе с тем, чтобы повысить способность справляться с такой потерей электроэнергии, в настоящее время в качестве меры предосторожности развертываются мобильные дизельные генераторы.
Сообщается, что два из них уже подключены к одному блоку. Еще несколько генераторов после испытаний планируется подсоединить к другим реакторам.
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