На новогодние праздники присутствует угроза обстрела - Данилов

"Об обстрелах - мы не можем гарантировать, что перед Новым годом не будет то, что иногда делает наш сумасшедший сосед. Мы точно знаем, что у него уже не так много осталось ракет и хватит на массированные обстрелы на два-три или максимум четыре раза. Он также это осознает, поэтому будем думать, что он будет их экономить на следующие вещи, чтобы в конце концов новогодние праздники мы провели в покое. Энергетическая система к этому готова. Но, к сожалению, не все зависит от нас", - отметил Данилов.