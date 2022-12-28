На новогодние праздники присутствует угроза обстрела - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что не исключено, что рф захочет обстрелять украинскую территорию на новогодние праздники.
Об этом он заявил в эфире телемарафона.
Он указал, что у россиян осталось не так уж много ракет, поэтому не исключил, что те начнут их экономить. При этом он заявил, что когда именно произойдет следующий массированный ракетный обстрел территории Украины, спрогнозировать невозможно.
Об этом он заявил в эфире телемарафона.
Он указал, что у россиян осталось не так уж много ракет, поэтому не исключил, что те начнут их экономить. При этом он заявил, что когда именно произойдет следующий массированный ракетный обстрел территории Украины, спрогнозировать невозможно.
Он же напомнил, что для собственной безопасности следует соблюдать правила поведения во время воздушной тревоги и находиться в укрытии при возникновении угроз.
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