На Николаевщине сбили 12 иранских дронов

09:16 19 октября Киев, Украина

В ночь на 19 октября украинские защитники сбили 12 дронов-камикадзе Shahed-136 в Николаевкой области.


Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
 
"Враг атаковал Николаевщину беспилотниками-камикадзе типа Shahed-136. Одиннадцать дронов сбиты силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования Юг и один - воинами Национальной гвардии Украины", - уточнил он.