На Николаевщине сбили 12 иранских дронов



Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Враг атаковал Николаевщину беспилотниками-камикадзе типа Shahed-136. Одиннадцать дронов сбиты силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования Юг и один - воинами Национальной гвардии Украины", - уточнил он.