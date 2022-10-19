На Николаевщине сбили 12 иранских дронов
09:16 19 октября Киев, Украина
В ночь на 19 октября украинские защитники сбили 12 дронов-камикадзе Shahed-136 в Николаевкой области.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
"Враг атаковал Николаевщину беспилотниками-камикадзе типа Shahed-136. Одиннадцать дронов сбиты силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования Юг и один - воинами Национальной гвардии Украины", - уточнил он.
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