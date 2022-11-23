На Николаевщину ежедневно возвращаются полтысячи гражданских - Ким

13:39 23 ноября Киев, Украина

Каждый день в Николаевскую область возвращаются свыше 500 мирных жителей. Об этом заявил глава областной военной администрации Виталий Ким на брифинге в среду, 23 ноября.

"На постоянном основании на протяжении всего времени с 24 февраля у нас работали эвакуационные автобусы. Но более трех месяцев они не заполняются, даже один. Поэтому такая программа (по эвакуации - ред.) у нас есть, желающие оставляют заявки, но у нас выезжают единицы. Но ( в то же время -ред.) более 500 человек возвращается ежедневно в Николаевскую область", - рассказал чиновник.

По его словам, число жителей в регионе в настоящее время составляет более половины от того, что было до начала полномасштабного вторжения россии на территорию Украины.