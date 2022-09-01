На Николаевщине собрали большую базу потенциальных коллаборантов - Ким

16:48 09 августа Киев, Украина

В Николаевской области собрана большая база потенциальных коллаборантов, которая в дальнейшем будет отрабатываться.

Об этом на брифинге сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким

"Мы собрали очень большую базу потенциальных коллаборантов и будем с этой базой дальше работать… Было очень эффективное мероприятие (6-7 августа), были отработаны квартиры с десятками тысяч адресов квартир и телефонов. Были арестованы люди", - рассказал он.



По словам Кима, много коллаборантов и предателей скрылось.

"Это мы понимаем по их телефонам. Телеграмм каналы врага тоже "молчали". Не было новых целей и пролетов", - отметил глава ОВА.

Он рассказал, что местное мирное население Николаева активно сотрудничало с органами. В дальнейшем соответствующие меры по задержанию коллаборантов будут продолжены.