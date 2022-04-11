На Николаевщине рашисты обстреляли предприятие арабов

Во время ночных обстрелов Николаевской области российская ракета попала в иностранное предприятие.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
«Российские кафиры напали на предприятие из Катара на территории нашей области. Пострадавших нет. Там два ангара пусты, только охранник пострадал от разбитого стекла», – заявил Ким.
По его словам, российские военные массово отказываются ехать на войну в Украину, потому что знают последствия. Он отметил, что соглашаются воевать жители дальневосточных регионов России.
В воскресенье вечером в Николаеве прогремел взрыв . «Пока раненый охранник от разбитого стекла после большого взрыва. Уточняем сработало ПВО или долетело все-таки», – написал тогда Ким.
Сначала жители города увидели яркую вспышку, а уже впоследствии громкий звук взрыва.
Удар был таким сильнвм, что во многих домах вылетели окна. Более того, у некоторых даже потолок не уцелел.
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