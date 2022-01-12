На Марше мира в Минске идут массовые задержания участников

Сегодня в Минске проходит акция протеста под лозунгом Марш Мира. Некоторым образом эта акция является символическим «подарком» к 66-летию Александра Лукашенко.
Еще ранним утром в Минск прибыли колонны автобусов с бойцами ОМОНа и автозаков.
Недавно в Минске на проспекте Независимости произошла стычка протестующих с сотрудниками правоохранительных органов. У протестующих граждан забрали длинный бело-красно-белый флаг. По данным МБХ Медиа, задержаны уже минимум семь человек.
Людей начали задерживать на проспекте Независимости, то есть, еще до того, как они дошли до одноименной площади - формального места проведения акции.
Люди, принимающие участие в марше скандируют "Уходи!".
Ранее сообщалось, что в центр Минска стянули силовиков из-за предстоящих протестов, приуроченных ко дню рождения авторитарного лидера.
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