На Марше мира в Минске идут массовые задержания участников

Сегодня в Минске проходит акция протеста под лозунгом Марш Мира. Некоторым образом эта акция является символическим «подарком» к 66-летию Александра Лукашенко.

Еще ранним утром в Минск прибыли колонны автобусов с бойцами ОМОНа и автозаков.

Недавно в Минске на проспекте Независимости произошла стычка протестующих с сотрудниками правоохранительных органов. У протестующих граждан забрали длинный бело-красно-белый флаг. По данным МБХ Медиа, задержаны уже минимум семь человек.

Людей начали задерживать на проспекте Независимости, то есть, еще до того, как они дошли до одноименной площади - формального места проведения акции.

Люди, принимающие участие в марше скандируют "Уходи!".

Ранее сообщалось, что в центр Минска стянули силовиков из-за предстоящих протестов, приуроченных ко дню рождения авторитарного лидера.