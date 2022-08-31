На Луганщине в течение суток отражены наступления врага с четырех направлений

На Луганщине в течение суток отражены наступления врага.
Об этом в своем Telegram сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.
В течение суток отражены наступления врага с четырех направлений - повсюду противник со значительными потерями вынужден был отступить - отметил он.
Гайдай в очередной раз напомнил, что жители Луганщины отказываются работать на оккупанта.
В течение суток отражены наступления врага с четырех направлений - повсюду противник со значительными потерями вынужден был отступить - отметил он.
Гайдай в очередной раз напомнил, что жители Луганщины отказываются работать на оккупанта.
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