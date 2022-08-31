На Луганщине в течение суток отражены наступления врага с четырех направлений

11:21 23 августа Киев, Украина

На Луганщине в течение суток отражены наступления врага.

 
Об этом в своем Telegram сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

В течение суток отражены наступления врага с четырех направлений - повсюду противник со значительными потерями вынужден был отступить - отметил он.

Гайдай в очередной раз напомнил, что жители Луганщины отказываются работать на оккупанта.
 
В последние дни эта тенденция усилились. Людям предлагали тяжелую работу фактически за минимальную плату, которую потом еще и не отдавали. А теперь население узнает, что российским специалистам, которых также приглашают на Луганщину для вспомогательных работ, платят в 10-15 раз больше,– рассказал председатель ОВА.