На Луганщине россияне проваливают программу "мобилизации" - ГУР

12:28 19 сентября Киев, Украина

По данным разведки Украины, россияне проваливают программу "мобилизации" на оккупированных территориях Луганщины.

Об этом сообщает ГУР Минобороны.

"Оккупанты пытаются мобилизовать мужчин на территориях Луганской области, которые были оккупированы в 2022 году. В частности, в Северодонецке планировалось найти 500 мужчин, которые должны были пополнить состав 2 армейского корпуса и подразделения так называемой "народной милиции". Сейчас программа "мобилизации" полностью провалена",- говориться в сообщении.

Кроме этого, как сообщает ГУР, оккупанты пытаются мобилизовать мужчин на захваченных территориях Херсонщины и обещают "туристические путешествия" пенсионерам.



Так на собрании местных жителей, которое представители оккупационной администрации провели в поселке Мирное Херсонской области с участием военных рф, обсуждался вопрос набора местных мужчин в состав "народной милиции". Было отмечено, что образование, возраст, физическое и моральное состояние не имеют никакого значения.