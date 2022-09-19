На Луганщине россияне проваливают программу "мобилизации" - ГУР

По данным разведки Украины, россияне проваливают программу "мобилизации" на оккупированных территориях Луганщины.
Об этом сообщает ГУР Минобороны.
Кроме этого, как сообщает ГУР, оккупанты пытаются мобилизовать мужчин на захваченных территориях Херсонщины и обещают "туристические путешествия" пенсионерам.
Так на собрании местных жителей, которое представители оккупационной администрации провели в поселке Мирное Херсонской области с участием военных рф, обсуждался вопрос набора местных мужчин в состав "народной милиции". Было отмечено, что образование, возраст, физическое и моральное состояние не имеют никакого значения.
Так на собрании местных жителей, которое представители оккупационной администрации провели в поселке Мирное Херсонской области с участием военных рф, обсуждался вопрос набора местных мужчин в состав "народной милиции". Было отмечено, что образование, возраст, физическое и моральное состояние не имеют никакого значения.
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