На Луганщине россияне организовали "зоны упрощенного таможенного контроля"

16:20 29 августа Киев, Украина

Краденое зерно в Старобельске и Сватово Луганской области оккупанты вывозят десятками автомобилей.

Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в своем Telegram-канале в понедельник, 29 августа.



Он рассказал, что в этих городах российские оккупанты организовали так называемые "зоны упрощенного таможенного контроля". Зерно оттуда отгружают в вагоны и вывозят в сторону россии.



По его словам, даже со специальным железнодорожным транспортом у оккупационных властей проблемы. В связи с этим, в направлении границы поезда отправляются один раз в два дня.

"Сначала вывоз зерна они наладили через элеватор в Старобельске. А недавно начали отгрузку еще и со Сватово. В очереди стоят по 60-70 машин, потому что обустроенных для вывоза зерна вагонов у врага всего 10", - рассказал председатель ОВА.

Гайдай добавил, что российские захватчики вывезли из Луганской области в россию 200 тысяч тонн зерна нового урожая.