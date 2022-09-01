На Луганщине россияне организовали "зоны упрощенного таможенного контроля"

Краденое зерно в Старобельске и Сватово Луганской области оккупанты вывозят десятками автомобилей.
Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в своем Telegram-канале в понедельник, 29 августа.
Он рассказал, что в этих городах российские оккупанты организовали так называемые "зоны упрощенного таможенного контроля". Зерно оттуда отгружают в вагоны и вывозят в сторону россии.
По его словам, даже со специальным железнодорожным транспортом у оккупационных властей проблемы. В связи с этим, в направлении границы поезда отправляются один раз в два дня.
Он рассказал, что в этих городах российские оккупанты организовали так называемые "зоны упрощенного таможенного контроля". Зерно оттуда отгружают в вагоны и вывозят в сторону россии.
По его словам, даже со специальным железнодорожным транспортом у оккупационных властей проблемы. В связи с этим, в направлении границы поезда отправляются один раз в два дня.
Гайдай добавил, что российские захватчики вывезли из Луганской области в россию 200 тысяч тонн зерна нового урожая.
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