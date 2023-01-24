На Луганщине началась эвакуация семей оккупантов - Генштаб

09:21 24 января Киев, Украина





Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Россияне начали эвакуировать из Луганщины семьи своих военнослужащих 2 армейского корпуса.Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"В течение 10 дней в отдельных населенных пунктах Луганской области отмечается уменьшение количества личного состава противника. К тому же, стало практикой, что на передний край в основном отправляются мобилизованные российские военнослужащие. В то время, когда профессиональные военные пытаются всеми способами оставаться в тылу",- говорится в сообщении.

Кроме того, по информации штаба, российская оккупационная администрация Луганска проводит эвакуацию из города на территорию российской федерации семей военнослужащих 2 армейского корпуса вооруженных сил оккупантов.