На Луганщине началась эвакуация семей оккупантов - Генштаб
09:21 24 января Киев, Украина
Россияне
начали эвакуировать из Луганщины семьи своих военнослужащих 2 армейского корпуса.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"В течение 10 дней в отдельных населенных пунктах Луганской
области отмечается уменьшение количества личного состава противника. К тому же, стало практикой, что на передний край в основном отправляются мобилизованные российские военнослужащие. В то время, когда профессиональные военные пытаются всеми способами оставаться в тылу",- говорится в сообщении.
Кроме того, по информации штаба, российская оккупационная администрация Луганска проводит эвакуацию из города на территорию российской федерации семей военнослужащих 2 армейского корпуса вооруженных сил оккупантов.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии