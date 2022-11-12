На Крымском мосту остановлено и автомобильное движение

07:38 12 ноября Киев, Украина

На Крымском мосту приостановлено автомобильное движение. Проехать по нему на машине нельзя будет с 4.00 до 16.00 12 ноября из-за технологических работ. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

"Из-за этого движение автомобильного транспорта временно ограничат", - сказано в сообщении.

Известно, что ремонтные работы связаны с ликвидацией последствий взрыва на мосту. Отметим, взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. На железнодорожных путях загорелась цистерна с топливом. Часть автодороги оказалась разрушена. Власти рф рассчитывают, что мост будет полностью восстановлен до 1 июля 2023 года.

До 1 июля будущего года российские власти рассчитывают провести работы по восстановлению сопутствующей инфраструктуры.



Ремонта также требует железнодорожная часть моста, там необходимо заменить два пролета. Все работы собираются закончить в сентябре 2023 года.

Отметим, в разведке Британии сомневаются, что Крымский мост полноценно заработает до сентября 2023 года.