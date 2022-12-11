На Кинбурнской косе не осталось гражданского населения - Ким
19:02 09 декабря Киев, Украина
На оккупированной Кинбурнской косе не осталось гражданского населения, есть только российские военные.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким
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"Там осталось ноль гражданских лиц. Где-то чуть меньше недели назад россияне принудительно выселили их и вывезли в направлении Крыма. Дальше Крыма - я не знаю. Там всего 37 человек оставалось. Это маленькие деревни, они там за счет туристов в принципе жили и зимой там 100-200 человек жили в мирное время. Поэтому сейчас там только вражеские солдаты", - сказал он.
Ким считает, что от остающихся там российских военных нет большой угрозы непосредственно для Николаева.
"Они сейчас в принципе сосредоточены на удержании территорий и мы не видим, что они готовятся оттуда к какому-то продвижению. То есть их задача - удержать наибольшее количество территорий", - объяснил глава ОВА.
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