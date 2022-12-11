На Кинбурнской косе не осталось гражданского населения - Ким

"Там осталось ноль гражданских лиц. Где-то чуть меньше недели назад россияне принудительно выселили их и вывезли в направлении Крыма. Дальше Крыма - я не знаю. Там всего 37 человек оставалось. Это маленькие деревни, они там за счет туристов в принципе жили и зимой там 100-200 человек жили в мирное время. Поэтому сейчас там только вражеские солдаты", - сказал он.