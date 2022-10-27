На Киевщине больше всего сексуальных преступлений, совершенных оккупантами

В Киевской области установлено больше всего фактов сексуальных преступлений, совершенных оккупационными войсками россии.
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко во время брифинга в Military Media Center 27 октября.
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко во время брифинга в Military Media Center 27 октября.
Относительно Донецкой и Харьковской областей Павличенко указала, что сейчас они еще отрабатываются (на деоккупированных недавно территориях). И это лишь верхушка айсберга, отметила заместитель министра.
Всего же на данный момент по фактам сексуальных преступлений открыто уже 43 уголовных производства (в одном производстве могут быть несколько фактов).
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