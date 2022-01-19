На какие провокации идет Россия и как на это реагирует Запад

После того, как России отказали в выполнении "безопасных соглашений", Кремль активизировал свою политику манипуляций и спекуляций разными способами. Военные учения с использованием полного потенциала РФ и Беларуси, экологическая катастрофа на Донбассе и эвакуация дипломатов - последние из событий, произошедших за менее чем неделю после переговоров РФ с Западом.
На фоне последних событий начались плановые события по эвакуации, которые в свете новостей о российской агрессии можно воспринимать, как полную сосредоточенность западных демократий на событиях у украинской границы. В частности, отряд канадского спецназа отправили в Украину на фоне роста напряженности между военным альянсом НАТО и Россией, сообщает Global News.
Развертывание небольшого контингента канадского полка специальных операций произошло в связи с тем, что дипломатические переговоры на прошлой неделе прервались, а 100 тысяч российских военных до сих пор остаются на границе Украины.
По словам источников издания, подразделение также получило задачу помочь разработать планы эвакуации канадских дипломатов в случае полномасштабного вторжения.
Ни правительство, ни канадские вооруженные силы официально не подтверждают присутствие спецназа в Украине, заявляя лишь, что отряд вовлечен в более широкую помощь Канады для Украины.
Также издание The New York Times сообщило вчера, что Россия эвакуирует семьи своих дипломатов из украинских посольств. По информации, полученной от сотрудника СБУ и американских чиновников, еще 5 января, за неделю до переговоров, семьи автобусами отправили из Киева в Москву, а через несколько дней – также из Львова.
В МИДе России сообщили, что посольство в Киеве работает в штатном режиме и эвакуации они не проводили. В министерстве иностранных дел Украины также заявили, что не знают об эвакуации из российских посольств и не будут вывозить украинских дипломатов из РФ.
Тем не менее, в статье The New York Times говорится, что такие действия могут быть хитростью, пропагандой, подготовкой к конфликту со стороны РФ или тремя вариантами одновременно.
17 января Александр Лукашенко также сообщил о начале совместных военных учений Беларуси и России "Союзная решимость - 2022", которые должны начаться 10 февраля и завершиться 20 февраля.
На фоне последних событий начались плановые события по эвакуации, которые в свете новостей о российской агрессии можно воспринимать, как полную сосредоточенность западных демократий на событиях у украинской границы. В частности, отряд канадского спецназа отправили в Украину на фоне роста напряженности между военным альянсом НАТО и Россией, сообщает Global News.
Развертывание небольшого контингента канадского полка специальных операций произошло в связи с тем, что дипломатические переговоры на прошлой неделе прервались, а 100 тысяч российских военных до сих пор остаются на границе Украины.
По словам источников издания, подразделение также получило задачу помочь разработать планы эвакуации канадских дипломатов в случае полномасштабного вторжения.
Ни правительство, ни канадские вооруженные силы официально не подтверждают присутствие спецназа в Украине, заявляя лишь, что отряд вовлечен в более широкую помощь Канады для Украины.
Также издание The New York Times сообщило вчера, что Россия эвакуирует семьи своих дипломатов из украинских посольств. По информации, полученной от сотрудника СБУ и американских чиновников, еще 5 января, за неделю до переговоров, семьи автобусами отправили из Киева в Москву, а через несколько дней – также из Львова.
В МИДе России сообщили, что посольство в Киеве работает в штатном режиме и эвакуации они не проводили. В министерстве иностранных дел Украины также заявили, что не знают об эвакуации из российских посольств и не будут вывозить украинских дипломатов из РФ.
Тем не менее, в статье The New York Times говорится, что такие действия могут быть хитростью, пропагандой, подготовкой к конфликту со стороны РФ или тремя вариантами одновременно.
17 января Александр Лукашенко также сообщил о начале совместных военных учений Беларуси и России "Союзная решимость - 2022", которые должны начаться 10 февраля и завершиться 20 февраля.
Того же 17 января Лукашенко заявил, что Украина наращивает войска у белорусских границ: “Украина продолжает наращивать силы, сосредотачивая подразделения национальной гвардии из "националистов-радикалов". Это еще хуже, чем натовские военнослужащие. В это время около кордонов проходят украинские военные учения "Полесье".
На следующий день подразделения вооруженных сил РФ начали перебрасываться в Беларусь. Позже заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил, что страны будут отрабатывать вариант привлечения всего военного потенциала Беларуси и России.
На фоне результатов переговоров и манипулятивного поведения Кремля Великобритания направила в Украину в понедельник противотанковое оружие, чтобы помочь нам защититься от потенциального вторжения России.
На следующий день подразделения вооруженных сил РФ начали перебрасываться в Беларусь. Позже заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил, что страны будут отрабатывать вариант привлечения всего военного потенциала Беларуси и России.
На фоне результатов переговоров и манипулятивного поведения Кремля Великобритания направила в Украину в понедельник противотанковое оружие, чтобы помочь нам защититься от потенциального вторжения России.
Министр не уточнил количество и тип отправляемого вооружения, но сказал: "Это не является стратегическим оружием и не представляет угрозы для России. Его нужно использовать для самообороны". Журналист Юрий Бутусов отметил на своей странице в Facebook, что это могут быть ручные гранатометы: "Британцы имеют в наличии старые гранаты LAW80 - великолепное оружие, и они имеют выдающиеся образцы противотанковых гранатометов - NLAW/MBT LAW. Последняя модификация MBT весит всего 1 может поразить цель, как Javelin, прямым выстрелом, или атакой сверху, тандемной боевой частью", написал журналист.
Позже Бутусов написал, что их поставка началась и отметил, что максимальная дальность прицельной стрельбы для новых модификаций составляет 800 метров, а точность – почти 100 %.
Из-за агрессивной риторики и отказа от деэскалации России ряд западных политиков приезжали в Украину с визитом. Из-за многочисленных сообщений о возможных спекуляциях для “законного” начала полномасштабной войны, Запад активизировался и помимо оружия проводят консультации и выражают полную поддержку Киеву.
Так сегодня в Украине с визитом находится Госсекретарь США Энтони Блинкен, он встретится с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой из-за нарастающей агрессии Москвы.
Блинкен хочет подтвердить руководству Украины поддержку США украинского суверенитета и территориальной целостности. Также Блинкен встретится с работниками посольства США, чтобы сообщить о планировании непредвиденных ситуаций, если Россия решит продолжить эскалацию.
Без публичного сообщения о визите в Украину также приезжал директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильям Бернс. 12 января Бернс встретился с президентом Зеленским и обсудил с украинской разведкой агрессивную политику России.
Ранее западные чиновники сообщали о том, что Россия может искать формальный повод, чтобы начать вторжение на законных условиях, сравнивая это со сценарием развития событий 2014 года.
В частности, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга 13 января, после переговоров США-Россия-НАТО, сообщил, что американская разведка обнаружила, что Россия закладывает основу, чтобы сфабриковать такой повод “путем диверсионной деятельности и информационных операций, обвиняя Украину в подготовке неизбежного нападения на российские войска на востоке Украины.
Это подтвердило и Главное управление разведки Украины через день после заявления Салливана. Уже 14 января ГУР сообщило, что Кремль готовит провокации против своих военных, чтобы затем обвинить в этом Украину.
Позже Бутусов написал, что их поставка началась и отметил, что максимальная дальность прицельной стрельбы для новых модификаций составляет 800 метров, а точность – почти 100 %.
Из-за агрессивной риторики и отказа от деэскалации России ряд западных политиков приезжали в Украину с визитом. Из-за многочисленных сообщений о возможных спекуляциях для “законного” начала полномасштабной войны, Запад активизировался и помимо оружия проводят консультации и выражают полную поддержку Киеву.
Так сегодня в Украине с визитом находится Госсекретарь США Энтони Блинкен, он встретится с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой из-за нарастающей агрессии Москвы.
Блинкен хочет подтвердить руководству Украины поддержку США украинского суверенитета и территориальной целостности. Также Блинкен встретится с работниками посольства США, чтобы сообщить о планировании непредвиденных ситуаций, если Россия решит продолжить эскалацию.
Без публичного сообщения о визите в Украину также приезжал директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильям Бернс. 12 января Бернс встретился с президентом Зеленским и обсудил с украинской разведкой агрессивную политику России.
Ранее западные чиновники сообщали о том, что Россия может искать формальный повод, чтобы начать вторжение на законных условиях, сравнивая это со сценарием развития событий 2014 года.
В частности, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга 13 января, после переговоров США-Россия-НАТО, сообщил, что американская разведка обнаружила, что Россия закладывает основу, чтобы сфабриковать такой повод “путем диверсионной деятельности и информационных операций, обвиняя Украину в подготовке неизбежного нападения на российские войска на востоке Украины.
Это подтвердило и Главное управление разведки Украины через день после заявления Салливана. Уже 14 января ГУР сообщило, что Кремль готовит провокации против своих военных, чтобы затем обвинить в этом Украину.
Уже на следующий день, 15 января, ГУР сообщило о возможной экологической катастрофе на Донбассе - в оккупированную российскими боевиками Горловку на предприятие "Концерн Стирол" привезли емкости с аммиаком, из которых из-за нарушения герметичности произошла утечка в воздух ядовитых веществ.
Ведомство заявляет, что такие действия могут тоже "спровоцировать" конфликт с российской стороны, так как Москва, возможно, заявит об использовании опасных химикатов Украиной.
Ведомство заявляет, что такие действия могут тоже "спровоцировать" конфликт с российской стороны, так как Москва, возможно, заявит об использовании опасных химикатов Украиной.
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