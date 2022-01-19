На какие провокации идет Россия и как на это реагирует Запад

12:02 19 Январь Киев, Украина





На фоне последних событий начались плановые события по эвакуации, которые в свете новостей о российской агрессии можно воспринимать, как полную сосредоточенность западных демократий на событиях у украинской границы. В частности,



Развертывание небольшого контингента канадского полка специальных операций произошло в связи с тем, что дипломатические переговоры на прошлой неделе прервались, а 100 тысяч российских военных до сих пор остаются на границе Украины.



По словам источников издания, подразделение также получило задачу помочь разработать планы эвакуации канадских дипломатов в случае полномасштабного вторжения.



Ни правительство, ни канадские вооруженные силы официально не подтверждают присутствие спецназа в Украине, заявляя лишь, что отряд вовлечен в более широкую помощь Канады для Украины.



Также издание The New York Times сообщило вчера, что



В МИДе России сообщили, что посольство в Киеве работает в штатном режиме и эвакуации они не проводили. В министерстве иностранных дел Украины также заявили, что не знают об эвакуации из российских посольств и не будут вывозить украинских дипломатов из РФ.



Тем не менее, в статье The New York Times говорится, что такие действия могут быть хитростью, пропагандой, подготовкой к конфликту со стороны РФ или тремя вариантами одновременно.



17 января Александр Лукашенко также сообщил о начале совместных военных учений Беларуси и России "Союзная решимость - 2022", которые должны начаться 10 февраля и завершиться 20 февраля. После того, как России отказали в выполнении "безопасных соглашений", Кремль активизировал свою политику манипуляций и спекуляций разными способами. Военные учения с использованием полного потенциала РФ и Беларуси, экологическая катастрофа на Донбассе и эвакуация дипломатов - последние из событий, произошедших за менее чем неделю после переговоров РФ с Западом.На фоне последних событий начались плановые события по эвакуации, которые в свете новостей о российской агрессии можно воспринимать, как полную сосредоточенность западных демократий на событиях у украинской границы. В частности, отряд канадского спецназа отправили в Украину на фоне роста напряженности между военным альянсом НАТО и Россией, сообщает Global News.Развертывание небольшого контингента канадского полка специальных операций произошло в связи с тем, что дипломатические переговоры на прошлой неделе прервались, а 100 тысяч российских военных до сих пор остаются на границе Украины.По словам источников издания, подразделение также получило задачу помочь разработать планы эвакуации канадских дипломатов в случае полномасштабного вторжения.Ни правительство, ни канадские вооруженные силы официально не подтверждают присутствие спецназа в Украине, заявляя лишь, что отряд вовлечен в более широкую помощь Канады для Украины.Также издание The New York Times сообщило вчера, что Россия эвакуирует семьи своих дипломатов из украинских посольств. По информации, полученной от сотрудника СБУ и американских чиновников, еще 5 января, за неделю до переговоров, семьи автобусами отправили из Киева в Москву, а через несколько дней – также из Львова.В МИДе России сообщили, что посольство в Киеве работает в штатном режиме и эвакуации они не проводили. В министерстве иностранных дел Украины также заявили, что не знают об эвакуации из российских посольств и не будут вывозить украинских дипломатов из РФ.Тем не менее, в статье The New York Times говорится, что такие действия могут быть хитростью, пропагандой, подготовкой к конфликту со стороны РФ или тремя вариантами одновременно.17 января Александр Лукашенко также сообщил о начале совместных военных учений Беларуси и России "Союзная решимость - 2022", которые должны начаться 10 февраля и завершиться 20 февраля.

"Это должны быть нормальные учения по отработке определенного замысла по противостоянию с этими силами: Западу (Прибалтика и Польша) и югу (Украина)", - пишет белорусский проправительственный канал "Белта".

Того же 17 января Лукашенко заявил, что Украина наращивает войска у белорусских границ: “Украина продолжает наращивать силы, сосредотачивая подразделения национальной гвардии из "националистов-радикалов". Это еще хуже, чем натовские военнослужащие. В это время около кордонов проходят украинские военные учения "Полесье".



На следующий день подразделения вооруженных сил РФ начали перебрасываться в Беларусь. Позже заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил, что страны будут отрабатывать вариант привлечения всего военного потенциала Беларуси и России.



На фоне результатов переговоров и манипулятивного поведения Кремля Великобритания направила в Украину в понедельник противотанковое оружие, чтобы помочь нам защититься от потенциального вторжения России.

"Мы приняли решение о поставках Украине легких противотанковых систем оборонного оружия", - сказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес, заявив, что небольшое количество британских военнослужащих будет проводить обучение в течение короткого периода.





Позже Бутусов написал, что их поставка началась и отметил, что максимальная дальность прицельной стрельбы для новых модификаций составляет 800 метров, а точность – почти 100 %.



Из-за агрессивной риторики и отказа от деэскалации России ряд западных политиков приезжали в Украину с визитом. Из-за многочисленных сообщений о возможных спекуляциях для “законного” начала полномасштабной войны, Запад активизировался и помимо оружия проводят консультации и выражают полную поддержку Киеву.



Так сегодня в Украине с визитом находится Госсекретарь



Блинкен хочет подтвердить руководству Украины поддержку США украинского суверенитета и территориальной целостности. Также Блинкен встретится с работниками посольства США, чтобы сообщить о планировании непредвиденных ситуаций, если Россия решит продолжить эскалацию.



Без публичного сообщения о визите в Украину также приезжал директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильям Бернс. 12 января Бернс встретился с президентом Зеленским и обсудил с украинской разведкой агрессивную политику России.



Ранее западные чиновники сообщали о том, что Россия может искать формальный повод, чтобы начать вторжение на законных условиях, сравнивая это со сценарием развития событий 2014 года.



В частности, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга 13 января, после переговоров США-Россия-НАТО, сообщил, что американская разведка обнаружила, что Россия закладывает основу, чтобы сфабриковать такой повод “путем диверсионной деятельности и информационных операций, обвиняя Украину в подготовке неизбежного нападения на российские войска на востоке Украины.



Это подтвердило и Главное управление разведки Украины через день после заявления Салливана. Уже 14 января ГУР сообщило, что Кремль готовит провокации против своих военных, чтобы затем обвинить в этом Украину. Министр не уточнил количество и тип отправляемого вооружения, но сказал: "Это не является стратегическим оружием и не представляет угрозы для России. Его нужно использовать для самообороны". Журналист Юрий Бутусов отметил на своей странице в Facebook, что это могут быть ручные гранатометы: "Британцы имеют в наличии старые гранаты LAW80 - великолепное оружие, и они имеют выдающиеся образцы противотанковых гранатометов - NLAW/MBT LAW. Последняя модификация MBT весит всего 1 может поразить цель, как Javelin, прямым выстрелом, или атакой сверху, тандемной боевой частью", написал журналист.Позже Бутусов написал, что их поставка началась и отметил, что максимальная дальность прицельной стрельбы для новых модификаций составляет 800 метров, а точность – почти 100 %.Из-за агрессивной риторики и отказа от деэскалации России ряд западных политиков приезжали в Украину с визитом. Из-за многочисленных сообщений о возможных спекуляциях для “законного” начала полномасштабной войны, Запад активизировался и помимо оружия проводят консультации и выражают полную поддержку Киеву.Так сегодня в Украине с визитом находится Госсекретарь США Энтони Блинкен, он встретится с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой из-за нарастающей агрессии Москвы.Блинкен хочет подтвердить руководству Украины поддержку США украинского суверенитета и территориальной целостности. Также Блинкен встретится с работниками посольства США, чтобы сообщить о планировании непредвиденных ситуаций, если Россия решит продолжить эскалацию.Без публичного сообщения о визите в Украину также приезжал директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильям Бернс. 12 января Бернс встретился с президентом Зеленским и обсудил с украинской разведкой агрессивную политику России.Ранее западные чиновники сообщали о том, что Россия может искать формальный повод, чтобы начать вторжение на законных условиях, сравнивая это со сценарием развития событий 2014 года.В частности, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга 13 января, после переговоров США-Россия-НАТО, сообщил, что американская разведка обнаружила, что Россия закладывает основу, чтобы сфабриковать такой повод “путем диверсионной деятельности и информационных операций, обвиняя Украину в подготовке неизбежного нападения на российские войска на востоке Украины.Это подтвердило и Главное управление разведки Украины через день после заявления Салливана. Уже 14 января ГУР сообщило, что Кремль готовит провокации против своих военных, чтобы затем обвинить в этом Украину.

“По информации военной разведки Украины 13 января в 3 омсбр ВС Приднестровского региона Республики Молдова было проведено служебное совещание, в ходе которого личному составу доказано, что ожидаются провокации со стороны Украины в районе н. г. Колбасная”, - говорится в сообщении и отмечается, что команды привести бригады в высшие степени боевой готовности не приходило, однако речь шла о готовности личного состава “по первой команде” выполнять задания.

Уже на следующий день, 15 января, ГУР сообщило о возможной экологической катастрофе на Донбассе - в оккупированную российскими боевиками Горловку на предприятие "Концерн Стирол" привезли емкости с аммиаком, из которых из-за нарушения герметичности произошла утечка в воздух ядовитых веществ.



Ведомство заявляет, что такие действия могут тоже "спровоцировать" конфликт с российской стороны, так как Москва, возможно, заявит об использовании опасных химикатов Украиной.