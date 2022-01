На какие провокации идет Россия и как на это реагирует Запад

После того, как России отказали в выполнении "безопасных соглашений", Кремль активизировал свою политику манипуляций и спекуляций разными способами. Военные учения с использованием полного потенциала РФ и Беларуси, экологическая катастрофа на Донбассе и эвакуация дипломатов - последние из событий, произошедших за менее чем неделю после переговоров РФ с Западом.На фоне последних событий начались плановые события по эвакуации, которые в свете новостей о российской агрессии можно воспринимать, как полную сосредоточенность западных демократий на событиях у украинской границы. В частности, отряд канадского спецназа отправили в Украину на фоне роста напряженности между военным альянсом НАТО и Россией, сообщает Global News.Развертывание небольшого контингента канадского полка специальных операций произошло в связи с тем, что дипломатические переговоры на прошлой неделе прервались, а 100 тысяч российских военных до сих пор остаются на границе Украины.По словам источников издания, подразделение также получило задачу помочь разработать планы эвакуации канадских дипломатов в случае полномасштабного вторжения.Ни правительство, ни канадские вооруженные силы официально не подтверждают присутствие спецназа в Украине, заявляя лишь, что отряд вовлечен в более широкую помощь Канады для Украины.Также издание The New York Times сообщило вчера, что Россия эвакуирует семьи своих дипломатов из украинских посольств. По информации, полученной от сотрудника СБУ и американских чиновников, еще 5 января, за неделю до переговоров, семьи автобусами отправили из Киева в Москву, а через несколько дней – также из Львова.В МИДе России сообщили, что посольство в Киеве работает в штатном режиме и эвакуации они не проводили. В министерстве иностранных дел Украины также заявили, что не знают об эвакуации из российских посольств и не будут вывозить украинских дипломатов из РФ.Тем не менее, в статье The New York Times говорится, что такие действия могут быть хитростью, пропагандой, подготовкой к конфликту со стороны РФ или тремя вариантами одновременно.17 января Александр Лукашенко также сообщил о начале совместных военных учений Беларуси и России "Союзная решимость - 2022", которые должны начаться 10 февраля и завершиться 20 февраля.