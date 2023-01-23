На Херсонщину прибыло пополнение россиян без снаряжения и техники

На временно захваченную Херсонщину подкрепление военных рф прибыли почти без бронежилетов и вооруженных только стрелковым оружием.
Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины.
Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины.
Отмечается, что новоприбывший личный состав врага был вооружен только стрелковым оружием. Кроме того, средства индивидуальной защиты, в частности бронежилеты, имели только единицы, а военную технику оккупанты не завозили.
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