На Херсонщину прибыло пополнение россиян без снаряжения и техники

09:43 23 января Киев, Украина

На временно захваченную Херсонщину подкрепление военных рф прибыли почти без бронежилетов и вооруженных только стрелковым оружием.



Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины.

"С 18 по 21 января текущего года, в населенные пункты Виноградово и Бриловка Херсонской области прибыло пополнение живой силы оккупантов", — рассказали в Генштабе.

Отмечается, что новоприбывший личный состав врага был вооружен только стрелковым оружием. Кроме того, средства индивидуальной защиты, в частности бронежилеты, имели только единицы, а военную технику оккупанты не завозили.