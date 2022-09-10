На Херсонщину прибыло подразделение из "1300 кадыровцев" - Генштаб

11:08 10 сентября Киев, Украина

За минувшие сутки ВСУ успешно отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Зайцево, Веселая Долина, Соледар, Бахмут и Первомайское. Тем временем на оккупированную территорию Херсонщины прибыло позразделение "кадыровцев". Об этом в субботу, 10 сентября, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На Северском направлении враг нанес авиаудары по объектам гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Славгород и Великая Писаревка Сумской области.

На других направлениях российские оккупанты вели обстрелы военной и гражданской инфраструктуры из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии.

Кроме того, враг вел воздушную разведку с применением БпЛА - зафиксировано 36 вылетов.

Для усиления российской группировки на временно захваченных территориях Херсонской области прибыло сформированное по национальному признаку подразделение так называемых "кадыровцев", численностью до 1300 человек.

Силы обороны успешно отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцевое, Веселая Долина, Соледар, Бахмут и Первомайское.

В целом, за последние дни, более тысячи квадратных километров украинской территории освобождены от оккупантов. На отдельных направлениях подразделения Сил обороны вклинились в оборону противника на глубину до 50 км. Освобождены или взяты под контроль более тридцати населенных пунктов, которые были временно захвачены российскими оккупантами в Харьковской области.

В течение суток, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны осуществила 33 удара - уничтожен склад боеприпасов, нанесено поражение по почти 25 опорным пунктам и местам скопления живой силы и техники.

Подразделения противовоздушной обороны наших войск на разных направлениях уничтожили 2 БПЛА и одну управляемую авиационную ракету.

За минувшие сутки, в результате огневого воздействия ракетных войск и артиллерии украинских наземных войск, нанесен поражения 18 пунктам управления различного уровня, районам сосредоточения живой силы противника, средствам противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, артиллерийским подразделениям и более 20 складам с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

Тем временем на освобожденных территориях деоккупированные громады возвращаются к жизни. Проводится разминирование местности. Подразделения Национальной гвардии Украины проводят стабилизационные меры. Возобновлена работа Нацполиции. Полицейские фиксируют многочисленные преступления врага на украинской земле, готовы противодействовать провокациям и проникновению диверсионно-разведывательных групп. Местному населению немедленно оказывается вся возможная помощь, поскольку оккупанты оставили после себя уничтоженную инфраструктуру, разрушенные дома мирных граждан и груды металлолома.

Накануне вечером в Генштабе сообщали, что ВСУ атаковали пункты управления врага.

ВСУ уничтожили вражескую переправу в Херсонской области - ОК Юг