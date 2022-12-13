На Херсонщине замечен отвод российских войск - Генштаб ВСУ

11:14 13 декабря Киев, Украина

На Херсонском направлении замечен отвод оккупационных войск, сообщили 13 декабря в Генеральном штабе ВСУ.



Отмечается, что российские силы, прибывающие во временно захваченные населенные пункты Херсонщины, заселяются в оставленные и принудительно "освобожденные" местными жителями помещения.

"В течение 10 и 11 декабря замечен вывод оккупантов из районов населенных пунктов Новониколаевка и Михайловка Херсонской области", - уточнили в Генштабе

Также враг продолжает использовать инфраструктуру лечебных и санаторно-курортных учреждений на временно оккупированной и занятой территории Украины для предоставления медпомощи раненым солдатам.

"В Луганске один из корпусов роддома оккупанты переоборудовали под военный госпиталь. А в Мелитополе в качестве военного госпиталя используются помещения детского санатория", - говорится в сводке.

При этом для оказания медицинской помощи привлекается медицинский персонал из рф.