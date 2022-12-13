На Херсонщине замечен отвод российских войск - Генштаб ВСУ

На Херсонском направлении замечен отвод оккупационных войск, сообщили 13 декабря в Генеральном штабе ВСУ.
Отмечается, что российские силы, прибывающие во временно захваченные населенные пункты Херсонщины, заселяются в оставленные и принудительно "освобожденные" местными жителями помещения.
Отмечается, что российские силы, прибывающие во временно захваченные населенные пункты Херсонщины, заселяются в оставленные и принудительно "освобожденные" местными жителями помещения.
Также враг продолжает использовать инфраструктуру лечебных и санаторно-курортных учреждений на временно оккупированной и занятой территории Украины для предоставления медпомощи раненым солдатам.
При этом для оказания медицинской помощи привлекается медицинский персонал из рф.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии