На Херсонщине замечен отвод российских войск - Генштаб ВСУ

11:14 13 декабря Киев, Украина

На Херсонском направлении замечен отвод оккупационных войск, сообщили 13 декабря в Генеральном штабе ВСУ.

Отмечается, что российские силы, прибывающие во временно захваченные населенные пункты Херсонщины, заселяются в оставленные и принудительно "освобожденные" местными жителями помещения.
 
"В течение 10 и 11 декабря замечен вывод оккупантов из районов населенных пунктов Новониколаевка и Михайловка Херсонской области", - уточнили в Генштабе.
 
Также враг продолжает использовать инфраструктуру лечебных и санаторно-курортных учреждений на временно оккупированной и занятой территории Украины для предоставления медпомощи раненым солдатам.
 
"В Луганске один из корпусов роддома оккупанты переоборудовали под военный госпиталь. А в Мелитополе в качестве военного госпиталя используются помещения детского санатория", - говорится в сводке.
 
При этом для оказания медицинской помощи привлекается медицинский персонал из рф.