На Херсонщине ВСУ освободили более 90 населенных пунктов – Минобороны

13:43 24 октября Киев, Украина

В Херсонской области Украины силами обороны юга деоккупировано свыше 90 населенных пунктов, в которых проживают более 12 тысяч человек.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины и его телерадиостудия "Бриз".

В освобожденных селах реализуются комплексы стабилизационных мероприятий.

Бойцы 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка находятся очень близко к оккупированным россиянами населенным пунктам и рассказывают, как готовятся давать отпор врагу.