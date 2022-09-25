На Херсонщине враг использовал против ВСУ химическое оружие - ОК Юг

08:14 25 сентября Киев, Украина

Военные рф 23 сентября сбросили на боевые позиции ВСУ контейнеры с ядовитым веществом. Об этом сообщает Оперативное командование Юг.

"Вероятно, хлорпикриновая граната К-51. Боевые медики сработали четко, потерь и критических состояний нет", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Германия передаст ВСУ системы для дезактивации опасных веществ.

Напомним, в Минздраве сообщили алгоритм действий для населения в случае химической атаки.

В случае химической атаки или аварии на химпредприятии следует:

плотно закрыть окна и двери, вентиляционные отверстия, дымоходы;

заклеить щели в окнах бумагой или скотчем;

включить телевизор или радио для получения дальнейших инструкций;

предупредить близких об опасности и возможной эвакуации;

выключить бытовые приборы и газ.

"В случае эвакуации возьмите с собой аптечку. Оденьтесь так, чтобы осталось как можно меньше открытой кожи. Используйте противогазы или ватно-марлевые повязки, смоченные водой или лучше 2-5% раствором пищевой соды (при поражении хлором), уксусной или лимонной кислоты (при поражении аммиаком)", - говорится в инструкции.

На улице в зоне поражения требуется предельная осторожность.

"На улице не прикасайтесь к предметам, не наступайте в лужи. Ничего не ешьте и не пейте. Как можно скорее покиньте зону поражения", - рекомендуют в Минздраве.

Кроме того, Минздрав публикует инструкцию о первой помощи при отравлении химическими веществами.