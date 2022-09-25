На Херсонщине враг использовал против ВСУ химическое оружие - ОК Юг

Военные рф 23 сентября сбросили на боевые позиции ВСУ контейнеры с ядовитым веществом. Об этом сообщает Оперативное командование Юг.
Ранее сообщалось, что Германия передаст ВСУ системы для дезактивации опасных веществ.
Напомним, в Минздраве сообщили алгоритм действий для населения в случае химической атаки.
В случае химической атаки или аварии на химпредприятии следует:
- плотно закрыть окна и двери, вентиляционные отверстия, дымоходы;
- заклеить щели в окнах бумагой или скотчем;
- включить телевизор или радио для получения дальнейших инструкций;
- предупредить близких об опасности и возможной эвакуации;
- выключить бытовые приборы и газ.
На улице в зоне поражения требуется предельная осторожность.
Кроме того, Минздрав публикует инструкцию о первой помощи при отравлении химическими веществами.
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