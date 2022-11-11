На Херсонщине военные рф переодеваются в гражданскую одежду

"По данным нашего подполья в разных районах города замечены люди в гражданской одежде с оружием. Также, по помойкам и в отдельных подходах спрятана российская униформа, шлемы и бронежилеты. Россияне могут попытаться создать картинку, что якобы местное население отбивается от ВСУ. На самом деле эти солдаты - это просто смертники, которым командование пообещало "пути отхода". Наверняка, взорванный Антоновский мост, был одним из этих путей",- отметили в ведомстве.