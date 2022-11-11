На Херсонщине военные рф переодеваются в гражданскую одежду

Оккупанты в Херсоне переодеваются в гражданскую одежду, а форму и бронежилеты прячут в мусорниках.
Об этом сообщил Центр национального сопротивления Украины.
В Центре предполагают, что россияне могут попытаться создать картинку "героического сопротивления" украинским силам обороны.
Об этом сообщил Центр национального сопротивления Украины.
В Центре предполагают, что россияне могут попытаться создать картинку "героического сопротивления" украинским силам обороны.
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