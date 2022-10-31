На Херсонщине россияне продолжают вывоз оборудования вышек сотовой связи в Донецкую область

10:16 31 октября Киев, Украина

На временно оккупированной части Херсонщины войска рф продолжают демонтаж и вывоз оборудования вышек сотовой связи в Донецкую область для расширения покрытия так называемых национальных операторов связи.

Об этом сообщает 31 октября Генштаб ВСУ.

Также продолжается подготовка к эвакуации отдельных подразделений и военной техники противника правобережной части Херсонской области. Для этого уточняется наличие плавсредств речного флота, устанавливаются понтонные переправы и периодически производится проверка исправности и готовности барж. Две из них успешно уничтожены подразделениями Сил обороны Украины в районе Антоновского моста.

Ранее сообщалось, что оккупанты вывезли из Херсона памятники Суворову и Ушакову.