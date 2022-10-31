На Херсонщине россияне продолжают вывоз оборудования вышек сотовой связи в Донецкую область

На временно оккупированной части Херсонщины войска рф продолжают демонтаж и вывоз оборудования вышек сотовой связи в Донецкую область для расширения покрытия так называемых национальных операторов связи.
Об этом сообщает 31 октября Генштаб ВСУ.
Также продолжается подготовка к эвакуации отдельных подразделений и военной техники противника правобережной части Херсонской области. Для этого уточняется наличие плавсредств речного флота, устанавливаются понтонные переправы и периодически производится проверка исправности и готовности барж. Две из них успешно уничтожены подразделениями Сил обороны Украины в районе Антоновского моста.
Ранее сообщалось, что оккупанты вывезли из Херсона памятники Суворову и Ушакову.
Об этом сообщает 31 октября Генштаб ВСУ.
Также продолжается подготовка к эвакуации отдельных подразделений и военной техники противника правобережной части Херсонской области. Для этого уточняется наличие плавсредств речного флота, устанавливаются понтонные переправы и периодически производится проверка исправности и готовности барж. Две из них успешно уничтожены подразделениями Сил обороны Украины в районе Антоновского моста.
Ранее сообщалось, что оккупанты вывезли из Херсона памятники Суворову и Ушакову.
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