На Херсонщине россияне блокируют интернет и мобильную связь

09:20 19 октября Киев, Украина

В районах Таврийска и Новой Каховки оккупанты блокируют мобильную связь и интернет с целью скрытого перемещия своей техники и личного состава.



Об этом в среду, 19 октября, сообщает Генштаб ВСУ.

"Оккупанты принимают меры для скрытого перемещения военной техники и личного состава. С этой целью в населенных пунктах Таврийск и Новая Каховка Херсонской области противник блокирует работу операторов мобильной связи и интернета", - сообщили в Генштабе.

Отмечается, что оккупанты продолжают уничтожение украинского культурного наследия на временно оккупированных территориях, продолжают грабить музеи, сжигать украинскую литературу и учебники, напечатанные на украинском языке.

"По имеющейся информации, в российской федерации существуют значительные проблемы с денежными выплатами военнослужащим, участвующим в боевых действиях на территории Украины. Указанной категории задерживаются выплаты денежных надбавок за участие в боевых действиях", - говорится в сообщении.



Также отмечается, что родственники погибших не могут получить обещанную компенсацию.