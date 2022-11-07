На Херсонщине российские захватчики могут устроить новую провокацию

18:23 07 ноября Киев, Украина

Оккупанты в Херсонской области планируют новую провокацию, цель которой, обвинить украинских защитников в военных преступлениях.

Об этом в Telegram написал глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

По словам чиновника, россияне посылают местным жителям СМС-сообщения. В них указано, что ВСУ якобы планируют обстрелять гражданскую инфраструктуру из артиллерии. Захватчики призывают людей "эвакуироваться" и рассматривают введение комендантского часа.

Также враг прикрывается гражданскими и последние три дня перебрасывает автомобили и технику с награбленным имуществом через Каховскую ГЭС.