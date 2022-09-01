На Херсонщине разоблачили двух коллаборантов

Разоблачены два коллаборанта, которые получили от захватчиков псевдодолжности на Херсонщине.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
По данным следствия, подозреваемые, находясь на оккупированной территории Херсонской области, сотрудничают с представителями государства-агрессора.
По данным следствия, подозреваемые, находясь на оккупированной территории Херсонской области, сотрудничают с представителями государства-агрессора.
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