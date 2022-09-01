На Херсонщине разоблачили двух коллаборантов

15:48 10 августа Киев, Украина

Разоблачены два коллаборанта, которые получили от захватчиков псевдодолжности на Херсонщине.

 
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, подозреваемые, находясь на оккупированной территории Херсонской области, сотрудничают с представителями государства-агрессора.
 
"Один из них добровольно занял псевдодолжность "главы администрации" одного из населенных пунктов Скадовского района Херсонской области, другая - псевдоректора высшего учебного заведения. Выступая в СМИ, педагог выражала намерения о внедрении на временно оккупированных территориях учебной программы рф", - говорится в сообщении.