На Херсонщине разоблачили двух коллаборантов

15:48 10 августа Киев, Украина

Разоблачены два коллаборанта, которые получили от захватчиков псевдодолжности на Херсонщине.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.



По данным следствия, подозреваемые, находясь на оккупированной территории Херсонской области, сотрудничают с представителями государства-агрессора.