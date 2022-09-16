На Херсонщине подразделения рф получили приказ о выводе личного состава на левый берег Днепра

13:49 16 сентября Киев, Украина

На Херсонщине несколько подразделений оккупированных войск получили приказ о выводе личного состава на левый берег Днепра, используя для этого ворованные моторные лодки.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.



Так, вблизи места паромной переправы через Днепр зафиксировано появление нескольких групп безоружных оккупантов по 10-20 человек. Эти военнослужащие отказались участвовать в боевых действиях. В результате командиры подразделений сняли их со всех видов снабжения, изъяли оружие и отпустили "на свободные хлеба". Они вынуждены попрошайничать у местных жителей и ищут возможности вернуться домой.



В то же время местное население отказывается обеспечивать оккупантов продовольствием даже под принуждением. Пополнение запасов воды и боекомплекта осуществляется исключительно ночью гражданским автотранспортом, угнанным в ближайших населенных пунктах. Ведь подразделения из россии, которые до сих пор находятся на временно оккупированных территориях Херсонской области, отрезаны от налаженной поставки пищи и питьевой воды.



Ранее сообщалось, что за минувшие сутки на юге Украины было ликвидировано более 70 оккупантов и 27 единиц техники.