На Херсонщине оккупанты пытаются отступить - ISW

Чтобы избежать хаотического отступления, россияне в западной части Херсонщины пытаются отступить на более защищенные позиции.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Отмечается, что несколько подразделений рф пали на некоторых участках российской линии фронта, позволив украинцам продвинуться вперед в Херсонской области.
По мнению военных аналитиков, украинские силы, вероятно, вернут себе большую, если не всю, западную часть Херсонской области в ближайшие недели, если они продолжат блокировать российские наземные линии связи и будут продолжать свое наступление.
Также сообщается, что на прошлой неделе российское командование отдало приказ "не отступать" всем подразделениям, дислоцированным на Донбассе, требуя удерживать свои позиции независимо от развития ситуации.
Как заявляют в ISW, такой приказ говорит о том, что рф не исключает быстрого контрнаступления ВСУ в Донецкой области, а также о не доверят боевым возможностям своих подразделений на этом направлении.
Отмечается, что президент рф владимир путин, похоже, все больше полагается на нерегулярные, плохо обученные добровольческие и прокси-подразделения, а не на попытки восстановить поврежденные или уничтоженные обычные подразделения российских сухопутных войск.
Войска рф понесли огромные потери в живой силе и технике в боях за восток Украины и особенно во время украинского контрнаступления на Харьков. Несколько российских бронетанковых и механизированных подразделений, вероятно, были фактически уничтожены.
Украинские силы продолжают укреплять позиции на восточном берегу реки Оскол в Харьковской области, несмотря на попытки россии их сдержать.
Отмечается, что несколько подразделений рф пали на некоторых участках российской линии фронта, позволив украинцам продвинуться вперед в Херсонской области.
По мнению военных аналитиков, украинские силы, вероятно, вернут себе большую, если не всю, западную часть Херсонской области в ближайшие недели, если они продолжат блокировать российские наземные линии связи и будут продолжать свое наступление.
Также сообщается, что на прошлой неделе российское командование отдало приказ "не отступать" всем подразделениям, дислоцированным на Донбассе, требуя удерживать свои позиции независимо от развития ситуации.
Как заявляют в ISW, такой приказ говорит о том, что рф не исключает быстрого контрнаступления ВСУ в Донецкой области, а также о не доверят боевым возможностям своих подразделений на этом направлении.
Отмечается, что президент рф владимир путин, похоже, все больше полагается на нерегулярные, плохо обученные добровольческие и прокси-подразделения, а не на попытки восстановить поврежденные или уничтоженные обычные подразделения российских сухопутных войск.
Войска рф понесли огромные потери в живой силе и технике в боях за восток Украины и особенно во время украинского контрнаступления на Харьков. Несколько российских бронетанковых и механизированных подразделений, вероятно, были фактически уничтожены.
Украинские силы продолжают укреплять позиции на восточном берегу реки Оскол в Харьковской области, несмотря на попытки россии их сдержать.
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