На Херсонщине оккупанты начали принудительную депортацию

15:53 12 октября Киев, Украина

Оккупанты рассылают оккупационным администрациям планы по выезду детей, родителей и стариков в Крым, ссылаясь на вопросы безопасности.



Об этом на брифинге сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

"Оккупанты фактически заблокировали выезд с оккупированной территории . Сейчас они ввели систему выдаваемых электронных пропусков. Эта электронная система, которую они внедрили, не выдерживает критики. Так как в некоторых населенных пунктах нет Интернета, у людей нет возможности подать такие заявки. Но по 20-30 человек все же начали уезжать", - заявил он.



Фактически оккупанты сдерживают выезд людей с оккупированной территории, выдавая столь малое количество разрешений. В то же время оккупанты предлагают людям выезжать "на оздоровление" во временно оккупированный Крым.

"Именно так оккупанты отмечают. Чтобы люди вроде бы обезопасили себя от артиллерийских ударов. Это своеобразная пропаганда, включая детей, которые сейчас находятся в учебном процессе. Оккупанты принудительно рассылают оккупационным администрациям планы по выезду детей, стариков, родителей в Крым, ссылаясь на вопросы безопасности. Но ведь мы понимаем, что это не больше, чем принудительная депортация на фоне деоккупации Херсонщины. Такое же происходило на оккупированной территории Харьковской области, где детей отправили в россию, а после деоккупации детей родителям не возвращают. Поэтому сейчас такой же сценарий разворачивается на оккупированной части Херсона", - сказал Хлань.

Он призвал людей не верить пропаганде врага о необходимости выезда в Крым с оккупированной территории Херсонщины.