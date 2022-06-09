На Херсонщине оккупанты используют мины, изготовленные в 50-х годах

Армия рф минирует территорию Херсонской области боеприпасами, изготовленными еще в 50-х годах прошлого века.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в четверг, 9 июня.
В разведке напомнили, что в результате удачного контрнаступления украинских воинов на Херсонском направлении враг понес потери в технике и живой силе. Удалось освободить часть временно захваченных войсками рф территорий.
В свою очередь враг пытается остановить контрнаступление, срочно сооружает дополнительные линии обороны, инженерные заграждения, а также минирует территорию.
По данным разведки, для минирования войска страны-агрессора используют мины советского производства, которые подлежат утилизации.
В разведке напомнили, что в результате удачного контрнаступления украинских воинов на Херсонском направлении враг понес потери в технике и живой силе. Удалось освободить часть временно захваченных войсками рф территорий.
В свою очередь враг пытается остановить контрнаступление, срочно сооружает дополнительные линии обороны, инженерные заграждения, а также минирует территорию.
По данным разведки, для минирования войска страны-агрессора используют мины советского производства, которые подлежат утилизации.
При этом оккупанты сами подрываются на старых боеприпасах при попытке установить минные заграждения. Согласно информации разведки, таким образом подорвалось уже несколько саперов из батальонно-тактической группы 7 военной базы 49 общевойсковой армии южного военного округа рф.
Командование указанной БТГ договорилось с ФСБ и российской военной полицией классифицировать эти инциденты как несчастные случаи. Поэтому семьи саперов-оккупантов не получат от рф никаких компенсаций за их гибель.
Командование указанной БТГ договорилось с ФСБ и российской военной полицией классифицировать эти инциденты как несчастные случаи. Поэтому семьи саперов-оккупантов не получат от рф никаких компенсаций за их гибель.
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