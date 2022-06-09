На Херсонщине оккупанты используют мины, изготовленные в 50-х годах

14:40 09 июня Киев, Украина

Армия рф минирует территорию Херсонской области боеприпасами, изготовленными еще в 50-х годах прошлого века.





В разведке напомнили, что в результате удачного контрнаступления украинских воинов на Херсонском направлении враг понес потери в технике и живой силе. Удалось освободить часть временно захваченных войсками рф территорий.



В свою очередь враг пытается остановить контрнаступление, срочно сооружает дополнительные линии обороны, инженерные заграждения, а также минирует территорию.



По данным разведки, для минирования войска страны-агрессора используют Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в четверг, 9 июня.В разведке напомнили, что в результате удачного контрнаступления украинских воинов на Херсонском направлении враг понес потери в технике и живой силе. Удалось освободить часть временно захваченных войсками рф территорий.В свою очередь враг пытается остановить контрнаступление, срочно сооружает дополнительные линии обороны, инженерные заграждения, а также минирует территорию.По данным разведки, для минирования войска страны-агрессора используют мины советского производства, которые подлежат утилизации.

"Недавно в оккупированную Херсонскую область прибыла колонна российских военных грузовиков с советскими минами, изготовленными в 50-х годах прошлого столетия. Боеприпасы хранились на складах Ростовской области и были подготовлены для уничтожения. Присвоив средства на утилизацию, российское командование передало опасный груз на передовые подразделения захватчиков для минирования оборонных позиций", – говорится в сообщении.

При этом оккупанты сами подрываются на старых боеприпасах при попытке установить минные заграждения. Согласно информации разведки, таким образом подорвалось уже несколько саперов из батальонно-тактической группы 7 военной базы 49 общевойсковой армии южного военного округа рф.



Командование указанной БТГ договорилось с ФСБ и российской военной полицией классифицировать эти инциденты как несчастные случаи. Поэтому семьи саперов-оккупантов не получат от рф никаких компенсаций за их гибель.