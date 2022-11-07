На Херсонщине элитные подразделения оккупантов готовят разные варианты отступления - ОК "Юг"

09:32 07 ноября Киев, Украина

В Херсонской области российские войска пытаются подтянуть на правый берег мобилизованных, из которых будут составлять первую линию обороны, а элитные подразделения войск рф готовят себе разные варианты отхода.

Об этом заявила пресс-секретарь Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк.



По ее словам, ситуация на Херсонщине остается сложной и напряженной, поскольку россияне продолжают свои маневры, "в которых еще сами не определились, но держат оборону, и перемещения продолжаются".

"Продолжается перемещение личного состава и укрепление левого берега. Они пытаются подтянуть на правый берег, так называемых свежемобилизованных, из которых будут составлять первую линию обороны, это очевидно. Также продолжают передислокацию элитных подразделений, которые собираются вокруг Херсона. Они готовят для себя разные варианты отхода, в том числе, подготавливают информационное пространство к, так называемым, жестам доброй воли", — сказала Гуменюк.

По словам спикера ОК "Юг", российские военные продолжают создавать впечатление, что готовы к уличным боям, укреплять рубежи обороны и на правом, и на левом берегу.

"Это свидетельствует о том, что они рассматривают несколько вариантов развития событий. Так же как и мы отдаем себе отчет, что таких вариантов может быть несколько. Мы готовы к любому развитию событий", — отметила она.

По словам Гуменюк, россияне снова вернулись к шантажу гражданского населения в связи с тем, что жители Бериславского района не хотят уезжать.

"Они начали снова запугивать подрывом дамбы. Снова делали упреки об обстреле нами гражданской инфраструктуры. В частности, пытались разогнать тему с обстрелом шлюзов. Но, так же как и "грязная бомба" где-то исчезло это сообщение, потому что не получило той поддержки, на которую они рассчитывали", — сказала спикер.

По ее словам, жители Херсонщины подтверждают, что начали принимать сигналы украинского радио, и начал появляться сигнал украинской мобильной связи.

"В Черном море продолжается шторм — это в нашу пользу. Корабельная группировка врага уменьшилась. Сейчас составляет 3 корабля. Хотя время от времени они выводят еще единицы на патрулирование из Крыма. Кроме того, могут привлекать ракетоносители, хотя сейчас их на службе нет", - сказала Гуменюк.

По ее словам, в связи со штормом активизируется вынос на берег морских якорных мин.

"В частности, такое вчера вынесло к побережью Одессы. Она под контролем Сил обороны была ликвидирована. Но следует отдавать себе отчет, что разлет обломков такого снаряда может достигать 100 метров, и это очень большая зона повреждения", — сказала спикер ОК "Юг".

Гуменюк также сообщила, что шторм не оказывает непосредственного влияния на работу зернового коридора.