На Харьковщине усиливают мобилизацию: власти, военкоматы и правоохранители объединяют усилия

18:14 25 августа Киев, Украина

В Харьковской области усиливают мобилизационные мероприятия, сообщает местная ОГА в пятницу, 25 августа. Для этого власти, военкоматы и правоохранители будут работать более тесно. Они будут обмениваться информацией о потенциальных призывниках и принимать совместные меры по их призыву.



Об этом было объявлено в пятницу, 25 августа, представителями местной областной администрации.

"С целью выполнения национальных планов, намеченных государством, администрация Харьковской области углубляет свое взаимодействие с региональным центром комплектования и социальной поддержки в целях более эффективной организации мобилизационных мероприятий. Мы также продолжаем активно поддерживать наших защитников и защитниц", - подчеркнул заместитель главы Харьковской областной военной администрации, Роман Семенуха.

Участники координационного совещания также рассмотрели шаги по учреждению специализированных комиссий в районах военной администрации и населенных пунктах области, задача которых заключается в рассмотрении вопросов, связанных с более активным проведением мобилизационных мероприятий.