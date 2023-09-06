На Харьковщине усиливают мобилизацию: власти, военкоматы и правоохранители объединяют усилия

В Харьковской области усиливают мобилизационные мероприятия, сообщает местная ОГА в пятницу, 25 августа. Для этого власти, военкоматы и правоохранители будут работать более тесно. Они будут обмениваться информацией о потенциальных призывниках и принимать совместные меры по их призыву.
Об этом было объявлено в пятницу, 25 августа, представителями местной областной администрации.
Об этом было объявлено в пятницу, 25 августа, представителями местной областной администрации.
Участники координационного совещания также рассмотрели шаги по учреждению специализированных комиссий в районах военной администрации и населенных пунктах области, задача которых заключается в рассмотрении вопросов, связанных с более активным проведением мобилизационных мероприятий.
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