На Харьковщине более 60 военных пропали без вести

С момента российского вторжения агрессора 61 военный пропал без вести в Харьковской области.
Об этом сообщил начальник отдела главного следственного управления Нацполиции Игорь Калантай.
Также правоохранители расследуют пропажу 287 гражданских жителей Харьковщины. Из них:
Об этом сообщил начальник отдела главного следственного управления Нацполиции Игорь Калантай.
Также правоохранители расследуют пропажу 287 гражданских жителей Харьковщины. Из них:
- 222 мужчин;
- 21 женщина;
- 44 ребенка.
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