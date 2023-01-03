На Харьковщине более 60 военных пропали без вести

18:26 03 января Киев, Украина

С момента российского вторжения агрессора 61 военный пропал без вести в Харьковской области.

Об этом сообщил начальник отдела главного следственного управления Нацполиции Игорь Калантай.

Также правоохранители расследуют пропажу 287 гражданских жителей Харьковщины. Из них:
  • 222 мужчин;
  • 21 женщина;
  • 44 ребенка.