На Харьковщине более 60 военных пропали без вести

18:26 03 января Киев, Украина

С момента российского вторжения агрессора 61 военный пропал без вести в Харьковской области.



Об этом сообщил начальник отдела главного следственного управления Нацполиции Игорь Калантай.



Также правоохранители расследуют пропажу 287 гражданских жителей Харьковщины. Из них: