На границе Сумской области россияне развернули свои "Грады" в сторону России

В российском селе Поповка, которое граничит с Краснопольским районом Сумской области рашистские "Грады" развернули в сторону РФ по ходу движения от украинской границы.
Оккупанты готовятся устроить провокацию и обстрел своей же территории - с целью обвинения Украины в атаке гражданского населения РФ.
Оккупанты готовятся устроить провокацию и обстрел своей же территории - с целью обвинения Украины в атаке гражданского населения РФ.
Об этом заявил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, ссылаясь на данные Службы безопасности Украины
СБУ просит максимально распространить это сообщение, чтобы предать его широкой огласке и сорвать провокацию.
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