На границе с рф образовались очереди 30 км из-за угрозы теракта на ЗАЭС

На границе Украины с россией образовались длинные очереди протяженностью до 30 километров, вероятно, связанные с возможной угрозой теракта на Запорожской атомной электростанции.
Об этом информацию распространил Петр Андрющенко, советник мэра Мариуполя, в своем телеграм-канале.
Об этом информацию распространил Петр Андрющенко, советник мэра Мариуполя, в своем телеграм-канале.
Андрющенко отмечает, что наибольшее количество автомобилей с украинскими номерами из Запорожской области наблюдается в пятницу, 7 июля.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии