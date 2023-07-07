На границе с рф образовались очереди 30 км из-за угрозы теракта на ЗАЭС

12:53 07 июля Киев, Украина

На границе Украины с россией образовались длинные очереди протяженностью до 30 километров, вероятно, связанные с возможной угрозой теракта на Запорожской атомной электростанции.

Об этом информацию распространил Петр Андрющенко, советник мэра Мариуполя, в своем телеграм-канале.
 
"В связи с накалом ситуации в Энергодаре и потенциальной радиологической угрозой, автомобильные очереди на границе между Украиной и россией в районе Новоазовска достигли 30 километров", - рассказал он.

Андрющенко отмечает, что наибольшее количество автомобилей с украинскими номерами из Запорожской области наблюдается в пятницу, 7 июля.
 
"В то же время, очередь в обратном направлении. Грузовики движутся в сторону Крыма. Автодорога Новоазовск - Симферополь остается практически единственной логистической артерией для доставки грузов на полуостров", - подчеркнул Андрющенко.