На границе с рф образовались очереди 30 км из-за угрозы теракта на ЗАЭС

12:53 07 июля Киев, Украина





Об этом информацию распространил Петр Андрющенко, советник мэра Мариуполя, в своем телеграм-канале. На границе Украины с россией образовались длинные очереди протяженностью до 30 километров, вероятно, связанные с возможной угрозой теракта на Запорожской атомной электростанции.Об этом информацию распространил Петр Андрющенко, советник мэра Мариуполя, в своем телеграм-канале.

"В связи с накалом ситуации в Энергодаре и потенциальной радиологической угрозой, автомобильные очереди на границе между Украиной и россией в районе Новоазовска достигли 30 километров", - рассказал он.



Андрющенко отмечает, что наибольшее количество автомобилей с украинскими номерами из Запорожской области наблюдается в пятницу, 7 июля.