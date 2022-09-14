На границе с Белгородской областью военные рф сидят без еды и связи - ГУР

18:13 14 сентября Киев, Украина

Вблизи границы с Белгородской областью у военных рф отсутствуют поставки еды, боеприпасов и нет связи с командованием.

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Многие оккупанты сосредоточились вблизи российской границы в районе Белгородской области. Они не имеют связи с командованием, отсутствуют поставки пищи и боеприпасов",- сказано в сообщении.

ГУР сообщает, что подразделения 20-й гвардейской общевойсковой армии рф (в/ч 12721) во время отступления от Изюма и Балаклеи понесли большие потери. В некоторых ротах осталось около половины личного состава. Выжившие двигаются в сторону российской границы, чтобы вернуться в рф.



Оккупанты, отступившие от Изюма в сторону оккупированной Донетчины, ожидают подвоза боеприпасов и топлива.



В разведке добавили, что в результате успешного контрнаступления ВСУ среди личного состава российских войск наблюдается нежелание участвовать в дальнейших боевых действиях, в том числе из-за несвоевременных выплат зарплаты.



Чтобы остановить массовое бегство военнослужащих с поля боя, российское командование устанавливает в тылу так называемые "заградительные отряды".



По информации ГУР, командирам 4 отдельной мотострелковой бригады 2 армейского корпуса поступило сообщение: "В тыльной полосе выставлен заградительный отряд. Все отступающие войска будут уничтожены. Приказ командующего номером 222. Довести до всех постов".