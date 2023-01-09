На границе с беларусью ситуация остается контролируемой, но есть провокации — ГПСУ

18:36 09 января Киев, Украина

На границе с беларусью ситуация остается полностью контролируемой, впрочем, противник прибегает к провокациям, которые не позволяют перебрасывать украинские силы на другие направления.

"По ту сторону границы мы не отмечаем перемещения техники. Или личного состава, или подразделений россии, или беларуси. Однако ситуация остается напряженной. Потому что и беларусь продолжает усиливать свою границу с нами, как они отмечали, будто мы несем им угрозу. Находятся некоторые подразделения в направление границы с Украиной. Количество и характер действий - не меняется. Мы видим нагнетание со стороны беларуси и россии их совместными учениями", - рассказал представитель государственной прикордонной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко.

Он добавил, что необходимой ударной группировки для наступления нет.

"По нашей информации часть или большая часть должны отправиться или уже отправились на восток Украины для усиления российских подразделений, а в беларусь зайдет новая часть для обучения. Конечно, врага нельзя недооценивать, потому что мы видим, как рф давит на беларусь", — отметил спикер ГПСУ.

Он подчеркнул, что Украина укрепляет линию границы, "чтобы дать отпор любому, кто зайдет по этому направлению на территорию Украины" и добавил, что со стороны беларуси создаются провокации небольшим количеством сил противника, чтобы Украина держала на границе свои силы и не перекидывала их на более важные направления.