На границе с Беларусью началась спецпограничная операция «Полесье»

09:19 24 Ноябрь Киев, Украина

Госпогранслужба совместно с силами Нацгвардии, Нацполиции, ВСУ и другими задействованными резервами начала специальную операцию «Полесье» на границе с Республикой Беларусь.

Об этом сообщает сайт Кабмина.

"Такие меры призваны защитить украинскую границу от миграционного кризиса ", - говорится в сообщении.

Как отметил первый заместитель Председателя Госпограничной службы Украины (ГПСУ) Владимир Никифоренко, на сегодняшний день на украинско-белорусской границе сохраняется угроза распространения миграционного кризиса и вероятность перенаправления потоков мигрантов в Украину и поэтому правоохранительные органы совместными усилиями уже принимают меры по наращиванию системы охраны границы на этом участке.

«Для дальнейшего реагирования на возможное усложнение ситуации совместно с взаимодействующими государственными структурами согласовано проведение совместной специальной пограничной операции и проработан соответствующий план. И вчера вечером она официально началась», – отметил он.

Первый зампред ГПСУ добавил, что ее главная задача – не допустить пересечения нелегальными мигрантами государственной границы и попадания их в Украину, и для этого обеспечивается координация действий всех задействованных сил.



Для руководства операцией и оперативного обмена информацией организована работа межведомственных координационных штабов на центральном и областных уровнях, на тактическом (районном) уровне созданы координационные группы управления.



Контроль режима государственной границы будет осуществляться увеличенными пограничными нарядами с одновременным наращиванием сил и средств на возможных направлениях попыток прорыва групп незаконных мигрантов.



В охране границы будет активно применяться для патрулирования и мониторинга авиация, беспилотные авиационные комплексы, а также технические средства наблюдения.



Кроме того, предусмотрено существенное усиление пограничного режима вдоль украинско-белорусского участка государственной границы. В пределах контролируемых пограничных районов будут проходить выставление контрольных постов на автомобильных дорогах и патрулирование основных путей, направляющихся к государственной границе, проверки автобусных и железнодорожных станций, проведение превентивных мероприятий в населенных пунктах приграничья.