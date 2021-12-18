На границе с Беларусью началась спецпограничная операция «Полесье»

Госпогранслужба совместно с силами Нацгвардии, Нацполиции, ВСУ и другими задействованными резервами начала специальную операцию «Полесье» на границе с Республикой Беларусь.
Об этом сообщает сайт Кабмина.
Как отметил первый заместитель Председателя Госпограничной службы Украины (ГПСУ) Владимир Никифоренко, на сегодняшний день на украинско-белорусской границе сохраняется угроза распространения миграционного кризиса и вероятность перенаправления потоков мигрантов в Украину и поэтому правоохранительные органы совместными усилиями уже принимают меры по наращиванию системы охраны границы на этом участке.
Первый зампред ГПСУ добавил, что ее главная задача – не допустить пересечения нелегальными мигрантами государственной границы и попадания их в Украину, и для этого обеспечивается координация действий всех задействованных сил.
Для руководства операцией и оперативного обмена информацией организована работа межведомственных координационных штабов на центральном и областных уровнях, на тактическом (районном) уровне созданы координационные группы управления.
Контроль режима государственной границы будет осуществляться увеличенными пограничными нарядами с одновременным наращиванием сил и средств на возможных направлениях попыток прорыва групп незаконных мигрантов.
В охране границы будет активно применяться для патрулирования и мониторинга авиация, беспилотные авиационные комплексы, а также технические средства наблюдения.
Кроме того, предусмотрено существенное усиление пограничного режима вдоль украинско-белорусского участка государственной границы. В пределах контролируемых пограничных районов будут проходить выставление контрольных постов на автомобильных дорогах и патрулирование основных путей, направляющихся к государственной границе, проверки автобусных и железнодорожных станций, проведение превентивных мероприятий в населенных пунктах приграничья.
Для руководства операцией и оперативного обмена информацией организована работа межведомственных координационных штабов на центральном и областных уровнях, на тактическом (районном) уровне созданы координационные группы управления.
Контроль режима государственной границы будет осуществляться увеличенными пограничными нарядами с одновременным наращиванием сил и средств на возможных направлениях попыток прорыва групп незаконных мигрантов.
В охране границы будет активно применяться для патрулирования и мониторинга авиация, беспилотные авиационные комплексы, а также технические средства наблюдения.
Кроме того, предусмотрено существенное усиление пограничного режима вдоль украинско-белорусского участка государственной границы. В пределах контролируемых пограничных районов будут проходить выставление контрольных постов на автомобильных дорогах и патрулирование основных путей, направляющихся к государственной границе, проверки автобусных и железнодорожных станций, проведение превентивных мероприятий в населенных пунктах приграничья.
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